李國超補辦婚禮！高欣欣自爆「二度走紅毯」 初體驗獻給他

資深藝人高欣欣、李國超愛情長跑20年，今天補辦婚禮。（圖／東森娛樂）





資深藝人高欣欣、李國超愛情長跑20年，兩人在2020年結婚後，選在5週年紀念日（12日）補辦婚禮，高欣欣坦言因為婚禮是自己想辦，因此大小事全由她負責，不過她也透露拍戲這麼多年，只跟兩個人走過紅毯。

高欣欣提到，這次補辦婚宴終於有機會穿上白紗，「拍戲這麼多年以來，說真的穿白紗的機會不是很多。」這幾天她也認真回想，這輩子只跟兩個人走過紅毯，「2005年因為《意難忘》的入圍，所以我跟石爸（石英）走過一次紅毯。」另一個就是李國超。

李國超也有感而發，「剛剛我們在預演走紅毯的時候，我真的很感動，我看著欣欣我說『我們真的辦喜宴了』！」總招待游安順受訪時則笑說自己是「最大推手」，因為是他「慫恿」李國超要給高欣欣一個婚禮，今晚他也是擋酒部隊的一員，能見證好友的幸福也倍感驕傲與高興。



