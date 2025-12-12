李國超長跑20年給高欣欣一個婚禮 淚揭留位子給天上屠穎：你一定要到

高欣欣（左）、李國超談到已逝好友屠穎秒淚崩。黃于珊攝



高欣欣、李國超相知相惜逾20年，今（12╱12）在維多麗亞酒店席開38桌補辦婚宴，2人還為已逝好友、知名音樂人屠穎留了1個位子，談到好友，夫妻倆秒淚崩。

屠穎11月1日在廣州健身房跑步機上跌倒猝逝，享壽62歲，一講到好友，李國超哽咽地說：「講到這個我是感觸很深，他是我年少時一起玩音樂的摯友、一起長大，他前陣子離開我們，我就在今天特別留1個空位子他。」

李國超淚訴特別想屠穎，喊話天上的摯友：「你一定要到！」接著感慨地說：「真的今年不是一個好年，從年初到現在發生好多不好的事情，我也覺得年底我們半個婚宴讓大家沾沾喜氣，把今年不好的霉運通通帶走，我希望未來大家都可以平安、愉快、健康。」至於是否有邀屠穎家人喝喜酒？他低調表示：「這個話題先不要講，因為很多不方便透露，我們要尊重他的家屬。」

