李國超、高欣欣婚禮！她突自爆「是第二次走紅毯」 認了：第一次跟石英

藝人李國超、高欣欣補辦婚禮。（圖／記者趙于瑩攝影）

資深演員 高欣欣與李國超 相伴超過 20 年，今（12）日在維多麗亞酒店補辦婚宴，席開 38 桌，正式對外宣布結為連理。婚禮由林柏妤與 Gino 搭檔主持，現場喜氣洋洋。稍早兩人一同接受媒體訪問，分享補辦婚禮的心情。

高欣欣笑說，外界常以為他們早已結婚，「其實這次是補辦啦，也想給自己一個機會穿上白紗。」談到走紅毯，她也自嘲這是人生第二次，一旁的李國超立刻接話：「那第一次是跟誰？」高欣欣則笑說，「第一次是跟《意難忘》裡的石英一起走。」夫妻倆互動逗樂全場。

高欣欣笑說自己這一輩子走了兩次紅毯。（圖／記者趙于瑩攝影）

她透露，此次邀請的多是合作超過十多年、感情深厚的好友，「但八點檔演員很多要趕戲，有些沒辦法來，我們都能理解。」至於為何選在今年補辦婚禮，她說工作剛好告一段落，加上李國超的家人也期盼能有一場正式喜宴，「時間剛剛好就決定了。」

籌備過程中夫妻小有爭執，主要是擔心賓客攜伴後座位不夠，「怕大家被拆開會掃興。」至於婚禮費用，高欣欣表示沒有特別計算，「很多好友幫忙、贊助，真的很感謝。」

被問到台上是否安排致詞或驚喜環節，她笑說：「我們沒有長官致詞，流程也很簡單，但我自己排了滿滿的行程，台上會發生什麼我也不知道。」談到新人最受關注的「洞房」話題，李國超突然幽默自爆：「我們已經很久沒有行房了啦！」讓全場爆笑，高欣欣也無奈喊：「他真的什麼都敢講！」夫妻互動自然俏皮，為補辦婚宴增添不少亮點。

