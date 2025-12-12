李國超、高欣欣愛情長跑補辦婚禮 談已逝好友屠穎淚崩

李國超與高欣欣愛情長跑20年補辦婚禮。（圖／侯世駿攝）

李國超與高欣欣愛情長跑20年，2020年登記結婚，今（12日）終於在台北維多利亞酒店補辦婚宴，眾多演藝圈好友都到場給予祝福，並由林柏妤、Gino搭檔主持。可惜的是李國超多年摯友，同時也是知名音樂人的屠穎上月猝逝，讓李國超痛徹心扉，在訪問時談到已逝好友，他跟高欣欣仍忍不住落淚。

李國超與高欣欣談到好友忍不住落淚。

屠穎上月1日在廣州健身房運動時，不幸從跑步機上跌倒逝世，享壽62歲，一提到好友李國超就哽咽，表示：「他是我年少時一起玩音樂的摯友、一起長大，他前陣子離開我們，我就在今天特別留一個空位子給他。」並向在天上的好友喊話：「你一定要到！」

高欣欣身穿性感白紗，李國超搞笑說兩人很久沒行房。

李國超也感嘆今年不是一個好年，認為從年初到現在發生了很多不好的事情，「年底我們當然很榮幸辦這個婚禮，讓大家都能來沾喜氣，把今年這個不好的運氣通通帶走，我希望未來大家都可以平安愉快健康！」

今日的婚宴席開38桌，高欣欣身穿一襲緊身白紗，展現玲瓏有致的好身材，她表示舉辦婚禮一直是自己的夢想，花了約半年的時間籌備，更抱怨：「這位李大爺就是隨遇而安。」一旁的李國超聽了連忙解釋「完全配合」。至於今晚會不會「洞房」？李國超搞笑說：「別說洞房，我們已經很久沒行房了！」

