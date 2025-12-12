李國超、高欣欣相戀25年花百萬辦婚宴 哽咽提「留空位」給摯友屠穎：你一定要到

李國超、高欣欣愛情長跑25年，相隔5年於登記日期同一天12月12日舉辦婚禮。提到驟逝好友屠穎，兩人都哽咽拭淚。林煒凱攝

李國超與高欣欣兩人相戀逾20年，兩人在2020年12月12日登記結婚後，選在同一天舉辦婚禮，席開38桌，李國超的家人與女兒李尤也有出席，李國超笑說花童由朋友的孫女、以及好友游安順的兒子游禮擔任。提到樂團時期好友屠穎日前在廣州驟逝，李國超一提到屠穎的名字就忍不住哽咽，高欣欣也拿著衛生紙頻頻拭淚。

李國超與游安順是多年好友，連兩人小孩的名字都以對方的名字入名，李國超的女兒李尤（游）、游安順的兒子游禮（李），李國超笑說游安順擔任總招待，也會當他擋酒，但提到屠穎，現場氣氛沉重。

屠穎11月1日在廣州齊豫演唱會前於飯店健身房猝逝，享壽62歲。一提到為屠穎在婚禮上留位置，李國超哽咽地說：「講到這個我感觸很深，他是我年少時一起玩音樂的摯友、一起長大，他前陣子離開我們，我就在今天特別留1個空位子他。」

李國超姊姊從美國回台灣參加婚禮。林煒凱攝

李國超淚訴特別想屠穎，高欣欣也在一旁拭淚，李國超喊話在天上的摯友：「你一定要到！」也感慨地說：「真的今年不是一個好年，從年初到現在發生好多不好的事情，我也覺得年底我們辦婚宴讓大家沾沾喜氣，把今年不好的霉運通通帶走，我希望未來大家都可以平安、愉快、健康。」

至於是否有邀屠穎家人喝喜酒？他低調表示：「這個話題先不要講，因為很多不方便透露，我們要尊重他的家屬。」



