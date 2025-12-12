李國超、高欣欣辦婚禮「最大推手」是金鐘影帝游安順！與兵家綺、傅子純力挺擔任招待

四季線上/綜合報導

演員高欣欣、李國超今（12日）在維多麗亞酒店舉行婚禮，現場洋溢著溫馨與感動。受訪時，兩人不僅甜蜜分享了愛情長跑的點滴，高欣欣更感性透露這次辦婚禮的「最大催化劑」，讓這場遲來的婚禮充滿了對家人的感恩與對已逝摯友的思念。

高欣欣透露，原本沒有急著舉辦婚禮，但剛好今年工作告一段落，加上李國超的家人非常期盼兩人能有一個正式的婚禮。因此，高欣欣在半年前開始著手籌備。她感性提到，這次有許多親人特地從各地飛回台灣參與，讓她相當感動。更令人動容的是，高欣欣坦言，前陣子她的一位摯友不幸過世，因此今天特別在宴會中為這位摯友留了一個位置，她真摯地希望，這場充滿愛的婚禮能一掃大家在今年經歷的不愉快，帶來滿滿的祝福與力量。

而回憶起當年與李國超相識，高欣欣笑說，早在民國74年《幾度夕陽紅》時就曾合作，李國超還自己報名上台唱歌，讓她印象深刻，兩人緣分甚早。在充滿愛的時刻，李國超的女兒也特地前來參加婚宴，讓高欣欣直呼「很感恩」。她透露，女兒一直熱心詢問有沒有需要幫忙的地方，讓她感受到家人的溫暖支持，這對她來說比任何物質上的禮物都更珍貴。此外，李國超也透露，婚禮費用沒有特別估算，非常感謝許多合作廠商知道他們要辦婚禮後主動表達贊助意願，讓婚禮得以圓滿舉行。

李國超和高欣欣也特別感謝提早到場張羅婚禮大小事的摯友們游安順、兵家綺、傅子純，擔任今晚總招待的游安順表示自己是這場婚禮的「最大推手」，因正是他自己去「慫恿」李國超要給高欣欣一個婚禮，看到兩人今日完成終身大事，讓他擔任總招待也倍感驕傲與高興；作為高欣欣閨密的兵家綺也一早就抵達現場幫忙，她透露非常開心能祝福這對佳偶幸福美滿；戲劇戰友傅子純則特地向《好運來》劇組請假，並表示一定要來擔任招待並送上祝福。

