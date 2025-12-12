李國超、高欣欣辦百歲婚宴 張鳳書被問回歸8點檔這樣說

【緯來新聞網】61歲李國超和56歲高欣欣情牽20年，2人今（12日)選在登記5週年在台北維多麗亞酒店舉辦婚宴，席開38桌，邀請近80位賓客到場，包括陳美鳳、江宏恩、周遊等人都到場支持，許久不見的張鳳書也現身力挺。

高欣欣、李國超補辦婚宴，席開38桌。（圖／陳明中攝）

張鳳書跟李國超從《飛龍在天》、《梁祝》就認識到現在，高欣欣也是同期的演員，跟新郎、新娘交情超過30多年。她笑喊常在李國超社群看到許多美食介紹，看了都十分嘴饞。她近來擔任癌症希望基金會的義工，格外注重養生，固定重訓、皮拉提斯，平時飲食也會注重營養均衡。淡出螢光幕多年的她，近來多是客串演出，她透露兒子今年上大學，身為媽媽的她多了不少空閒時間，有意多參與戲劇電影演出。至於會不會回歸8點檔，她笑說自己年過50，比較注重睡眠品質，8點檔長時間工作可能要再考慮，「其他的我覺得都沒什麼問題。」

張鳳書出席高欣欣、李國超婚宴。（圖／陳明中攝）

