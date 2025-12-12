李國超、高欣欣銀髮百歲宴！豪奢花費曝「砸破百萬」 5星飯店席開38桌

記者趙浩雲／台北報導

資深演員李國超與高欣欣這對愛情長跑20年的愛侶，登記5年之後今（12）日於台北維多麗亞酒店補辦婚宴，席開38桌，現場星光熠熠，婚宴規模也引發外界關注花費金額是否不低。對此高欣欣受訪時坦言，這場婚宴整體花費確實已破百萬元。

高欣欣談到籌辦婚宴的辛苦，直言從12月開始，每天都凌晨四五點才睡：「我也不知道為什麼，坐在那個電腦桌前就四五個鐘頭，然後這位李大爺呢，他比較隨遇而安這樣，因為所有的事情都是我在做。」她也表示，這場婚宴是自己想辦的，因此責任自然比較多，「所以換一個角度想，就是我想要什麼樣的婚宴，我自己做主，要擔的責任就會比較多一點。」

廣告 廣告

李國超、高欣欣今天舉辦婚禮，席開38桌。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

談到實際支出，高欣欣直言自己並沒有仔細計算，「我沒有去估計耶，我講句真話。」但也補充表示，這次婚宴獲得許多親友與廠商的幫忙與贊助，「我碰到很多好友的幫忙跟贊助，這是真的。」李國超笑說，自己與高欣欣的人緣不錯，補辦婚宴時不少廠商主動伸出援手，「其實我跟欣欣人緣還不錯，很多廠商都會來做贊助，在這邊真的很感謝他們。」

至於最終花費多少，李國超則以幽默方式帶過，「反正我信用卡已經帶來了，到時候刷的時候再說。」一番話逗得現場媒體笑聲不斷，也展現夫妻倆輕鬆面對婚宴開銷的態度，最後高欣欣透露花費有超過百萬元。

更多三立新聞網報導

李國超突嗆老婆「插什麼嘴」 婚禮吵架畫面流出！高欣欣尷尬反應曝

李國超、高欣欣「婚禮沒開始先哭了！」 談屠穎一秒淚崩：今年不是好年

李國超、高欣欣資深新人婚禮！超大咖賓客名單曝 天王登台獻唱

陳怡蓉當醫師娘9年「和金主談戀愛」 不忍告誡女兒：眼睛要睜大點

