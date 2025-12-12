李國超、高欣欣「婚禮沒開始先哭了！」 談屠穎一秒淚崩：今年不是好年

記者趙浩雲／台北報導

資深演員李國超、高欣欣兩人愛情長跑將近20年，2020年登記結婚，登記5年後今（12）日於台北維多麗亞酒店補辦婚宴，演藝圈的諸多親朋好友、前後輩都到場獻上真摯祝福，現場席開38桌，李國超當年是「藍天使合唱團」出道，團員兼多年好友屠穎11月猝逝，談到時屠穎忍不住情緒潰堤。

屠穎過世之後，李國超多次在臉書發文悼念朋友，黑底白字寫道：「哭紅雙眼的我！捨不得你！我的摯友！」隨後發文回憶兩人過往，李國超表示，他和屠穎18歲相識，一起組成藍天使合唱團，兩人一同追夢、歷經樂壇起伏，度過一段年少輕狂的歲月，面對好友驟然離世，李國超難以接受現實，哀痛寫道：「昨天才跟你私訊！結果你今天就走了！」

李國超、高欣欣談到屠穎淚崩。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

李國超、高欣欣談到屠穎，忍不住紅了眼眶，他表示「是，講到這個我是感觸很深，因為他前陣子剛離開我們，那不管怎麼樣呢，我就在今天特別還有一個空位給他」，他感嘆「今年不是一個好年，從年初到現在，都發生好多不好的事情，我也覺得在這個時候，年底我們當然很榮幸辦這個婚禮，讓大家都能來沾喜氣，把今年這個不好的運氣通通帶走，我希望未來大家都可以平安愉快健康！」

本次婚宴的賓客名單可說是集結了台灣演藝圈數十年來的資深與當紅藝人，星光密度極高。八點檔天王天后群聚，陳美鳳、侯怡君、翁家明、倪齊民、何豪傑、王瞳、蘇晏霈、傅子純、曾子益、黃文星、賴慧如、張家瑋、吳皓昇、陳仙梅、梁佑南、江俊翰、柯叔元、謝承均、江宏恩 等多位知名演員到場，宛如一場大型的戲劇同學會。與高欣欣情同姊妹的閨密團，兵家綺、林千鈺、高宇蓁、方馨 也現身祝福，其中方馨更將在婚宴上獻唱2首歌曲，為好友送上最真摯的禮物。

