「李團長」求交保遭打槍！謝志忠：別再害人
[NOWNEWS今日新聞] 台中豐原去年發生震驚社會的王家五口滅門悲劇，台中地方法院一審依違反《銀行法》、洗錢、恐嚇取財等罪，將以團購、黃金投資名義設局詐騙的主嫌「李團長」李惠雯合併判刑11年。辯護人日前聲請交保，意外揭發李女曾以「假打針」逃避罪責。揭發此事的市議員謝志忠怒批「李團長」一直在騙、完全沒反省能力，他支持法官繼續羈押的裁定，主張應該關到判刑定讞那天「別讓她再出來害人了」。
判決指出，45歲李惠雯以龐氏騙局及黃金投資為誘餌，向王姓一家及其他被害人吸金，總計詐得超過1500萬元。其中王家五口遭騙走1536萬餘元，當發現投資有異打算退出時，又遭李女以違約金名義恐嚇索討530萬元，被迫抵押房產籌款還債。沉重的財務壓力與精神折磨最終壓垮王家人。去年7月，王姓一家五口走上絕路，案件曝光後震驚全台，也引發社會對投資詐騙與高壓追債手法的關注。
法官揭「假打針續命」爭議 謝志忠批毫無悔意
法院審理期間，李惠雯曾主張身體狀況不佳，聲稱需要施打「續命針」治療，希望藉此爭取有利處分。但法官查明後認為，相關針劑僅屬一般營養劑，對生命安全並無重大影響，質疑藉此規避司法責任，並將此事列為裁定延押2月的重要考量。
曾受理王家陳情、一路關注案件發展的台中市議員謝志忠，得知法院裁定延長羈押表示支持。他痛批李惠雯從案發至今，試圖以各種說法為自己脫罪，連所謂的「續命針」也被證實只是營養針，完全沒有反省能力。謝志忠認為，這起重大詐欺案件不僅造成鉅額財損，更間接釀成一家五口喪命的悲劇，他主張續押至判決定讞為止，「不要再讓她出來害人了」！
僅存的家屬王家二女婿表示，他完全支持法官延押的裁定，甚至應該延押到判刑定讞，直接入獄執行，做壞事的人都應該要付出法律代價，還給家屬及社會一個公道。
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