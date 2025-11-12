李在明下令內亂案擴大調查 南韓前總理黃教安遭逮捕

南韓前總理黃教安去年底的一篇發文，被檢方認為涉嫌煽動內亂。圖為黃教安。翻攝黃教安臉書



據南韓媒體今天（11/12）報導，南韓總統李在明昨天下令，對於去年底的戒嚴風波，應擴大調查涉入內亂案的公務員，宣布僅隔一天，南韓特檢組今天出動，逮捕前總理黃教安，原因是他在戒嚴當時，在網路貼文涉嫌「煽動內亂」。

據《東亞日報》報導，南韓總統李在明昨天指示，對於去年底的戒嚴風波，應該針對公務員展開大規模調查與處分，追究涉入內亂行動的責任，南韓國務總理金民錫則宣布，隨著檢方對內亂罪的調查進入尾聲，政府將成立特別工作小組，在明年6月地方大選之前，進行「清算內亂」的行動。

金民錫說明：「有些涉嫌參與內亂活動的人，被列入升遷名單中，導致公務體系內出現對立，削弱推動國政的動力。」

李在明強調：「這是絕對該做的事，根據參與內亂的程度，應該受到不同程度的懲罰，有些人該負刑事責任，另外一些人應該負行政責任，或在人事方面受到懲處。」

李在明宣誓擴大調查內亂案僅隔一天，南韓內亂特檢組今天上午就出動，前往首爾龍山區梨泰院洞的住宅區，以「涉嫌煽動內亂」逮捕前總理黃教安，押送至高等檢察廳辦公大樓。

據悉，上個月27日，特檢組曾試圖搜索黃教安住處，但黃教安拒絕開門，周邊湧入支持黃教安的群眾，考量到可能發生衝突，檢方選擇暫時撤離。

去年12月3日，時任南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，黃教安隔天（12/4）在社群平台上發布貼文，寫道：「必須徹底清除破壞國家的從北主義勢力，以及選舉舞弊的勢力，逮捕國會議長禹元植，逮捕妨礙總統的國民力量黨代表韓東勳。」這段文字被檢方認定為「內亂共謀行為」。

