李在明下最後通牒！連日開嗆炒房投機客 5月將推新政策上路嚴厲打擊

綜合韓媒報導，南韓總統李在明近日連續透過社群媒體，對擁有許多房屋的投機客放話，強調政府打擊房市投機的決心不會動搖，並警告「這次是最後的脫手機會」，勸多屋族與其硬撐，不如及早出售房產，對自己反而比較有利。

李在明下最後通牒

李在明在社群平台發文指出，「連嚴重的內亂（指前總統尹錫悅引發的戒嚴之亂）都能克服，並重新出發的大韓民國，難道連這麼明顯的不公義房地產投機行為，都沒辦法解決嗎？」他強調，這並非威脅，而是「為了所有人都需要、也有益的事」，並點名擁有許多房屋的投機客，「這次是最後的機會」。

對於部分輿論替多屋族「喊冤」，李在明語氣相當強硬。他反問：「因為高房價，而被迫放棄結婚生子的數百萬年輕人流的血淚，難道就看不見嗎？」更直指「錢是魔鬼」，質疑是否「連最基本的良心都被魔鬼奪走了」。

李在明重申，為了打造正常、繁榮的國家，對於「亡國性的房地產投機行為」，政府「無論用什麼方法，都一定會抓到底」。

強調說到做到

針對外界質疑政府過去曾在房市政策上受挫，李在明也強調「現在的條件已經完全不同」。他指出，過去房地產幾乎是唯一的投資管道，但如今已有多元替代選項；同時，國民的投資觀念也出現轉變，根據民意調查，房地產已不再是壓倒性的首選投資標的。

他並補充，自己過去公職期間的承諾履行率平均達95%，「即使在最迫切競選時期的承諾，也一定努力做到」。

李在明自上月底起，幾乎天天在社群媒體發文談房市。他日前強調，房市正常化「比股市站上5,000點，或整治溪谷亂象都還容易，也更重要」。

5月緩衝期到期

而對於在野黨批評他的說法，他也不客氣回嗆，指對方「根本沒理解意思」，並呼籲多屋族把握5月9日緩衝期到期前、暫時免除資本利得稅加重課稅的「最後機會」。

