李在明中媒受訪稱「尊重一個中國」 我駐韓代表：未必指中華人民共和國

南韓總統李在明接受中國央視訪問時提到「尊重一個中國」立場。（翻攝自李在明Ｘ）

我國駐韓代表丘高偉今（12日）針對南韓總統李在明接受中國央視訪問時提到「尊重一個中國」立場，發表了南韓媒體關注焦點。丘高偉認為，「一個中國」並不必然等同於中華人民共和國，從歷史與現實的角度來看，這個詞彙在不同時期有著不同的法律與政治意涵。

《韓聯社》報導，駐韓代表丘高偉今出席由國民力量黨議員朴洙瑩於國會舉行的「在強小國台灣尋找大韓民國未來」研討會時，接受媒體採訪做出上述表示。他強調，在1992年韓中建交之前，南韓政府所承認的「一個中國」其實是中華民國；而在1992年斷交後，承認的對象才轉為中華人民共和國。他進一步說明，目前中華民國與中華人民共和國是同時併存的兩個國家，並不存在一方被另一方消滅或取代的事實。

這番言論被解讀為是在維護台灣主權地位的同時，也為南韓政府的對中外交辭令提供另一種詮釋空間。自1992年韓台斷交以來，南韓政府雖然在「一個中國」的原則下與中國建立正式外交關係，但與台灣始終保持著緊密的非正式合作，而丘高偉的發言再次點出了這段複雜歷史演變。

在研討會的致詞中，丘高偉也高度評價了韓台雙方的經貿與戰略連結。他指出，南韓與台灣分別互為對方的第四大與第五大貿易夥伴，尤其在當前AI與半導體產業高度競爭的時代，兩國身為全球科技強國，實為緊密聯繫的「命運共同體」。同時直言，雙方目前都面臨著鄰近威權勢力的武力威脅，因此台灣將在對等與尊嚴的原則下，透過強化國防及與民主國家結盟，共同守護區域與台海的和平穩定。

曾任台灣駐釜山副領事及駐聖克里斯多福及尼維斯大使的丘高偉代表，自去年7月赴韓履新以來，積極奔走於南韓政界。研討會現場，包括趙培淑、劉相凡、嚴泰永等多位國會議員均出席參與，顯示出南韓政界對於深化台韓關係與區域安全議題的高度關注。

