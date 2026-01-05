李在明今會習近平 就稀土、貿易交換意見

南韓總統李在明訪問中國，他今天(5日)將與中國國家主席習近平會晤，兩人預計就經濟合作、供應鏈與北韓對區域情勢影響與威脅等議題交換意見。

李在明4日抵中國展開訪問，這是他上任後第一個出訪的鄰國。李在明辦公室表示，李在明將與習近平見面，針對跨境投資，尤其是數位經濟、關鍵礦產貿易等交換意見。

中國是南韓最大的貿易夥伴，許多南韓大型企業，如三星、現代汽車都在中國設廠生產。首爾也是美國的盟友，數十年來，南韓一直努力在與北京的經濟關係，和與華盛頓的安全關係，兩者之間尋求平衡。

廣告 廣告

李在明與習近平2025年11月時，在亞太經濟合作(APEC)的領導人峰會上首次會晤。當時兩人會面氣氛良好，並表示會創造互利的雙邊關係。習近平當時表示，兩國是不可分割的夥伴，都為彼此經濟發展做出貢獻。

中國過去曾經限制石墨與尿素等重要工業原料出口，李在明此次也希望與習近平達成共識，確保重要稀土供應不中斷。

曾是美國貿易官員、現為「中國穆恩戰略」(China Moon Strategies)總裁穆恩(Jeff Moon)表示，「南韓只是眾多希望稀土供應有保障的國家之一，中國可能已經制定一套標準做法，包括一項許可程序，確保稀土都用於民生而非軍事。」

慶州APEC美韓峰會後，南韓表示將打造核子動力潛艦，不過當時中國並未公開反駁南韓的立場。

穆恩表示，在今天的會面之前，中國可能已經列出了一系列希望韓國讓步的清單，包括限制美韓稀土合作、限制獲取部分韓國半導體技術，以及公開聲明反對台獨。

就在李在明啟程訪中當天，北韓試射彈道飛彈。南韓國家安保室室長魏聖洛2日曾表示，這次會談希望加強韓中之間的戰略溝通，並請求中國發揮建設性作用，使韓中關係的全面恢復能成為解決朝鮮半島問題的突破口。(編輯：陳士廉)