李在明今會高市早苗 強調「中日同樣重要」不會介入爭端

南韓總統李在明今（13日）與日本首相高市早苗舉行高峰會。(AP)

南韓總統李在明今（13日）前往日本奈良縣，與首相高市早苗進行為期2天的雙邊會談。中日關係持續緊張之際，外界關注剛結束對中國進行國是訪問的李在明態度，而他在接受日本放送協會（NHK）訪問時強調，日韓關係與中韓關係「同樣重要」，不會介入中日的爭端。

綜合日媒報導，南韓總統李在明今（13日）將前往日本奈良縣，與首相高市早苗舉行雙邊會談。在中國政府為抗議高市早苗涉台言論而加強對日出口管制之際，此會談將進一步確認日韓在經濟安全領域的合作及日美韓三國合作的重要性。

廣告 廣告

李在明先前訪問中國時展現中立立場，維持與中日對立保持距離的謹慎態度，外界關注南韓如何在緊張的中美角力與中日關係下取得外交平衡。對此，李在明在接受日本放送協會（NHK）採訪時強調，日韓關係與中韓關係同樣重要，「中國國家主席習近平對日本在台灣問題上的立場持非常負面的看法，但我認為這是中日之間的問題，我們不應過多介入或干涉」。

南韓國家安保室長魏聖洛曾表示，希望透過此次的日韓領導人會談，從人道主義層面出發，合作解決長生煤礦南韓遇難者遺骸挖掘與返還陷入停滯等歷史問題。另外，他認為，日韓領導人會面時可能會談及中日關係等問題，但分析均認為，南韓不太可能選邊站。





更多《鏡新聞》報導

李在明結束訪中行程 PO「企鵝依偎照」喊話金正恩：見面吧！

為推政策拚多數席次 高市早苗擬解散眾議院

日男搭國泰航空偷拍台、韓空姐 辯「拍風景」遭判入獄4週