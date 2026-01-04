李在明今訪中 北韓再度試射不明彈道飛彈

南韓聯合參謀本部今天(4日)在聲明中表示，北韓朝東部外海發射了一枚彈道飛彈。

南韓聯合參謀本部指出：「北韓朝東海(East Sea，日本慣稱日本海)發射一枚不明彈道飛彈。」根據日本防衛省，這枚飛彈據信已經墜落。

北韓上一次試射彈道飛彈是在去年11月。

南韓總統李在明將從今天起前往中國進行國是訪問。專家表示，李在明可能要求北京促進南北韓之間的對話。

北韓官媒今天報導，領導人金正恩在最近一次視察一座軍火工廠時，要求將戰術導引武器的產能提高一倍以上。

最近幾週，金正恩視察了多座生產武器和核動力潛艦的工廠，並監督了飛彈試射。北韓勞動黨即將舉行第9次全國代表大會，這場會議將制定重大政策目標。(編輯：宋皖媛)