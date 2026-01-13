李在明今訪日會晤高市早苗 強調日韓合作重要性

南韓總統李在明今（13）日下午前往日本奈良縣，與日本首相高市早苗舉行會談，李在明於會中指出，韓、中、日三國有必要盡可能尋求共同點，並展開溝通與合作。而兩國領導人皆強調日韓合作對區域穩定的重要性，並同意繼續進行「穿梭外交」，期盼雙方能夠在更多政策上緊密配合。

據《韓聯社》報導，李在明在會後向記者表示，日韓雙方在會談上就地區及國際性問題進行廣泛交流，並一致認為在瞬息萬變的國際局勢中，韓、日兩國和韓、美、日三國開展合作，維護區域和平穩定極為重要，尤其在近期中日矛盾升級的背景下，三國必須盡力尋求共同點，同時積極對話。此外，雙方還重申實現北韓完全非核化與永久和平的意願，並商定在對北韓政策上將保持密切合作。

《讀賣新聞》也指出，高市早苗在會後記者會透露，雙方都認知到日韓以及日美韓之間「戰略合作」的重要性，而兩人對繼續展開「穿梭外交」皆表示同意，未來將持續互訪，並推進經濟、安全等相關部門之間的討論。



責任編輯／馮康蕙

