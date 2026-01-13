李在明今訪日！先喊不介入中日台灣有事僵局

▲韓國總統李在明今（13日）將訪問日本奈良，與日本首相高市早苗會晤。資料照，圖為李在明與高市早苗去年10月在韓國慶州會晤。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 韓國總統李在明13日應邀訪問日本，將與日本首相高市早苗在奈良縣會晤，雙方預計會談出生率下降、韓國加入TPP等問題。中日關係緊張之際，李在明7日才結束中國行程，今就訪問日本，也引發關注。

據韓聯社報導，李在明將於今日下午抵達奈良，與高市早苗先後舉行單獨和正式會談，會後共同召開記者會，這是李在明上任總統後第五次韓日領導人會談，也是繼APEC後，第二次與高市舉行會談，時隔僅75天。

NHK報導，由於高市早苗在國會就所謂的「台灣緊急狀態」作出回應，日中關係持續惡化，高市希望加強與韓國的經濟聯繫，包括加強供應鏈，並重申地區穩定的重要性。外界也關注將集中在上週應中國國家主席習近平邀請以國賓身份訪問中國的李在明，將在本次會議上如何回應日本。

李在明會前則在NHK專訪中，先表態無意捲入日中紛爭， 「很明顯，習近平對日本在台灣議題上的立場抱持非常負面的看法。我認為這是中國與日本之間的問題，不是我們應該深度介入或干預的事情」，最重要的是為韓國創造更美好的未來，韓國以外的問題應盡可能相互尊重，最好不要不必要地深入介入。

他也透露有向習近平表達，對韓國而言，與日本的關係與與中國的關係同等重要，期待中日兩國透過對話友好而堅定地解決問題，與韓美日關係同等重要的，是韓中日區域關係，韓國若能發揮作用就一定會努力，但令人失望的是，目前情況來看韓國沒有什麼角色可以發揮。

李在明也指出，日本與韓國都面臨出生率下降及區域發展等重大挑戰，國際秩序也處於非常複雜和艱難的局面，「在當前東北亞複雜局勢下，韓國和日本擁有共同的價值觀和目標非常重要。我們可以互補彼此的不足，雖然存在競爭，但我認為我們有很多領域可以合作，所以我們應該尋求共同點。」

李在明也對加入跨太平洋夥伴關係協定（TPP）表示積極態度，「加強經濟合作的必要性日益增長，韓國加入TPP將是一個極其有用的工具。」

