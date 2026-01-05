李在明出席韓中商務論壇 盼擴大與中國經濟合作

（中央社首爾5日綜合外電報導）韓國總統李在明今天與中國國家主席習近平會談前，先出席了韓中商務論壇，三星會長李在鎔等也一同出席。李在明表示，韓中必須一起邁向新航道，強調擴大兩國經濟合作重要性。

根據韓聯社今天報導，李在明今天出席韓中商務論壇，「四大集團」三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨等經濟使節團皆一同出席。

李在明表示，韓國和中國就像在同一片海域，並朝著同一方向航行的船隻，「至今我們一同跨越相同的浪潮，建立了成功的關係，透過產業供應鏈的連結，彼此促進發展，並引領全球經濟」。

李在明指出，現在必須朝著新航道前進，目前韓中貿易額停滯在約3000億美元，有必要開拓新市場。他提到，應該透過人工智慧（AI）這項未來技術，展開全新層次合作，包括製造業、服務業等。

另外，李在明也提到，包括生活用品、美妝、食品等消費財，以及電影、音樂、遊戲、體育等文化產業，也將成為新的突破口。

李在明強調，兩國在地理上鄰近，在歷史連結中共享文化價值，「正如習近平中國國家主席所言，兩國是密不可分的關係，期待今天的活動能成為友好關係的新起點」。

中國國務院副總理何立峰在韓中商務論壇致詞時表示，希望今天中韓峰會能引領兩國互信關係；何立峰也提到，超過400家中韓企業將在商務論壇中深化交流與合作，挖掘潛力並邁向新的階段。

現代汽車集團會長鄭義宣表示，目前現代在中國的銷售量與生產量大幅下滑，但將以謙遜的態度逐步擴大生產與銷售，「若這次韓中峰會能促進兩國關係改善，也將對現代汽車帶來很大助益」。（編譯：楊啟芳）1150105