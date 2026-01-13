李在明出訪日本二會高市早苗 強調日韓須與中國尋找共同點

南韓總統李在明（左）13日與日本首相高市早苗在日本奈良會面。（美聯社）





南韓總統李在明13日出訪日本奈良，並與日本首相高市早苗會面，此次也是兩人去年10月慶州峰會以來的第二次會面。在美國總統川普重視「西半球」發展的態勢，雙方再次確認日韓與美日韓合作的重要性，並就經濟安保展開協商。

高市樂見日韓合作 如何推動雙邊關係？

綜合日媒與韓媒報導，高市在峰會後的記者會表示：「能在我的故鄉奈良迎接（李在明）總統以及韓國代表團各位的到來，我想向各位表達最誠摯的歡迎。在與總統一同推動日韓關係的同時，兩國也應攜手發揮作用，維護地區穩定。希望以總統此次訪問為契機，讓今年成為日韓關係邁向更高層次的一年」。

高市指出：「隨著兩國被卷入日益嚴峻的戰略環境，我們一致認識到日韓關係的戰略重要性，並確認兩國應攜手合作，為維護地區穩定發揮各自作用。包含安保合作在內，我們也認識到日韓以及美日韓三國之間戰略合作的重要性。未來我們也將繼續保持密切溝通。」

在此前提下，「我們同意推進相關部門間的討論，以促進在經濟和經濟安保領域的戰略性互利合作。我也與總統就供應鏈合作進行了深入討論」，此外「跨境詐騙集團是日韓面臨的問題，有關應對詐騙集團的部份，為了加速合作，總統和我已同意起草一份文件。」

北韓問題方面，「包括核武與飛彈問題在內的北韓議題，我們再次確認，為實現北韓的完全非核化，日韓及美日韓三方將緊密合作應對。至於綁架問題，我對李總統給予強力支持表示感謝。」

中日糾紛不斷升溫 李在明如何評論？

李在明表示：「奈良在古代是朝鮮半島與日本交流的中心。我們之間曾有一段令人痛心的歷史，但自外交正常化以來已經超過60年，已經邁入一甲子。在瞬息萬變的國際秩序之中，兩國攜手合作尤為重要。只要高市首相與我緊密攜手，讓兩國國民能夠齊心協力，日韓兩國就能朝著新的未來邁進。」

鑑於近期中日兩國因台灣問題關係緊張，李在明強調中日韓三國需要盡可能尋求共同點，加強溝通合作，也強調在國際情勢瞬息萬變的背景下，日韓及美日韓三國合作對於維護區域和平穩定至關重要，「（日韓）兩國重申致力於朝鮮半島完全非核化和建立持久和平，並同意繼續在北韓政策上保持密切合作。」

有關民間交流部份，李在明表示，「迎來1200萬人的人員交流時代（日韓每年平均人流往來數），我們共同認識到，增進未來世代間的相互理解是面向未來的日韓關係的基礎。我提出應持續協商擴大青年世代交流的質與量，並建議包括簡化出入境、鼓勵雙邊學校旅行，以及將目前僅限於IT領域的技術資格相互認證，擴大到其他領域。」

李在明強調：「兩國一致認為，需要開展更全面的合作，超越以貿易為中心的經濟合作，共同創造經濟安保、科學技術和國際規範。」

