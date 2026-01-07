李在明北京再提貓熊外交 「福寶」有望回歸？韓媒：可能性不大

南韓總統李在明赴中國大陸進行國是訪問，會晤大陸國家主席習近平。據青瓦台消息，李在明在與習近平的國宴上提議再向韓國出借一對貓熊，引發韓國國內熱議。

在韓國出生的大貓熊福寶。（圖／美聯社）

綜合韓媒報導，2014年7月，習近平訪問韓國期間，高峰會聯合聲明中包含支持聯合進行大熊貓研究的條款。經過進一步磋商，大貓熊愛寶和樂寶於2016年3月抵達韓國，並於2020年7月產下幼崽福寶，但由於合作條款規定，福寶已於前年4月返還中國大陸。當時許多韓國民眾相當不捨，至今仍有不少人會專程飛到四川神樹坪基地探望福寶。

廣告 廣告

如今中韓兩國就熊貓借展事宜再次進行磋商，也讓許多韓國民眾燃起希望，希望福寶能夠回歸。

然而報導指出，根據2000年史密森學會與中國野生動物保護協會（CWCA）簽署的協議，中國大陸擁有在境外出生的貓熊的所有權，且2011年簽署的一項新協議規定，在海外出生的貓熊必須在四歲前返回中國大陸，這是為了解決貓熊低繁殖成功率的問題，以期交配和遺傳多樣性管理，避免近親繁殖。

鑑於目前正在進行的保護和繁殖計劃，福寶不太可能再次被出借至韓國。

儘管福寶回歸的可能性低，但中韓仍舊就相關的合作計畫展開討論。6日，韓國氣候、能源和環境部宣布，部長金成煥當天在中國北京國家林業局會見了劉國洪局長，雙方「回顧了兩國在熊貓合作方面取得的成就，並同意未來深化合作」。

延伸閱讀

美若攻格陵蘭北約將形同癱瘓？專家：沒人準備好對抗美國

台股虛胖示警！3萬點仍無感 金管會主委講話了

委內瑞拉將移交最多5千萬桶石油給美國 川普：收益將造福兩國人民