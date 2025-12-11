李在明危機！閣員接連被爆涉收統一教賄賂 海洋水產部長請辭下台獲准

記者蒲世芸／綜合報導

南韓政壇再爆統一教賄賂疑雲！海洋水產部長田載秀（전재수）因被指控收受統一教提供的高價名錶與現金，11日主動請辭，總統李在明也正式同意，田載秀因此成為李在明政府首位因爭議下台的部會首長。

南韓海洋水產部長田載秀主動請辭下台，並強調自己沒有收受任何不法賄賂。（圖／翻攝自X平台 @gazefor）

田載秀請辭但喊冤

風暴起於統一教前世界本部長尹英鎬（윤영호）向特檢組供稱，2018至2020年間曾向當時身為國會議員的田載秀提供包括卡地亞、寶格麗的2支名錶，以及4千萬韓元（約新台幣85萬元），疑似是為請託推動統一教長期目標「韓日海底隧道」計畫。

對此，田載秀否認到底，並強調所有指控「毫無根據」。他返韓抵達仁川機場時語氣強烈回應：「完全沒有任何不法的收受，這些荒謬的虛假指控，不應動搖海洋水產部，也不該讓政府受到影響。」

他也表示，自己會「堂堂正正面對調查」，並考慮對散布虛假指控者「採取民、刑事責任」；並表示未來若有需要，會整理所有事實向國民說明。

稱為避免政府受傷而請辭

田載秀表示，雖然指控都不實，但為了避免海洋水產部工作被影響，他認為辭職「才是恰當的處理方式」。總統辦公室也回應，李在明已決定接受辭呈，並「依程序辦理」；這也是李在明政府上任後，首次有現任部長因爭議下台。

隨著爭議升溫，統一部長鄭東泳（정동영）也被捲入其中，被質疑與統一教人士有接觸。不過鄭東泳出面澄清，表示自己只在2021年與尹英鎬短暫見過面，關於有收受任何不法物品的報導並不屬實。

總統李在明表示將全面徹查。（圖／翻攝自李在明臉書）

國民力量黨強烈抨擊

儘管如此，南韓最大在野黨「國民力量黨」火力全開，抨擊此案「不是小事」。國民力量黨批評：「田載秀的辭職不是結束，而是開始。」並要求政府全面調查統一教與政治人物的金流往來。

國民力量黨更帶頭要求任命「特別檢察官」，強調要弄清楚：「這些疑點究竟是『毫無根據的謠言』，還是『有實質內容的指控』，都必須透過徹底調查，逐一釐清。」

國民力量黨還點名，目前已有海洋水產部長、統一部長等，李在明政府的核心人物被提及，強調「事態已不只是單一政治人物問題，而是動搖政府信任的重大疑雲」。

李在明下令全面徹查

面對爭議外擴，李在明前一天已指示徹查所有相關人等，要求對「特定宗教團體與政治人物非法勾結的疑慮」進行不分黨派、身分地位的嚴格調查。

國民力量黨則持續要求總統李在明必須公開承諾，「對自己任命的官員也進行全面、嚴正調查」，否則恐損及調查可信度。

