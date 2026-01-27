李在明和習近平握手後不到一個月 川普宣布韓國關稅25％ 現代汽車股價應聲下跌

1月5日，李在明在北京和習近平見面，相談甚歡，27日，美國總統川普（Donald Trump）發文稱，美方將提高該國商品、包括汽車在內的關稅稅率到25％。（圖片來源／李在明官方臉書）

美國總統川普（Donald Trump）於美國時間26日發文稱，由於南韓國會未批准並落實此前與美國達成的貿易協議，美方將提高該國商品的關稅稅率到25％，韓國國內為之譁然。

許多觀察家相信，川普是因為韓國總統李在明在與美國談判關稅期間，1月4日到北京進行為期4天的訪問，還與中國國家主席習近平見面，並討論了中韓戰略合作、免簽政策延伸以及半導體供應鏈等議題，犯了川普的大忌。

川普於自家社群平台Truth Social發文寫到，「李在明總統與我在2025年7月30日達成了一項對兩國都非常有利的重大協議，而我在2025年10月29日訪問南韓期間也再次確認了這些條款。那麼，為什麼南韓國會還沒有批准這項協議？」

李在明和習近平談戰略合作後不到1個月，川普要課韓國25％關稅

他表示，因為南韓國會並未履行其與美國之間的協議，美方將調高對南韓汽車、藥品與木材的關稅，從原本的15％提高至25％。

根據《朝鮮日報》報導，韓國政府27日也迅速發布聲明表示「尚未收到美國政府的正式通知或詳細解釋」。聲明內容指出，韓國總統顧問將與相關部會召開工作會議商討對策。

韓國《中央日報》報導，這一消息立即在韓國引發震動。汽車產業首當其衝，現代汽車股價在消息傳出後下跌超過4％，反映市場對出口前景的擔憂。韓國政府官員則表示，將緊急召開會議，研究如何應對美方的加稅措施。報導指出，這不僅是貿易問題，更可能演變為政治僵局，因為韓國國會內部對協議的批准遲遲無法達成共識。

韓國媒體認為，川普的舉動具有懲罰性質

《中央日報》分析，川普的舉動具有懲罰性質，意在向韓國施壓，加快國會批准進程。若關稅正式生效，韓國汽車出口美國的成本將大幅增加，對韓國經濟造成衝擊。除了汽車，藥品與木材也在加稅範圍內，顯示美方意在全面施壓。

報導同時指出，韓國政府陷入兩難：一方面必須維護與美國的同盟關係，另一方面國內政治環境使得協議難以快速通過。若處理不當，可能影響韓美關係，甚至波及安全合作。

川普似乎故意挑選這個時刻，讓韓國陷入難堪的局面，《朝鮮日報》報導，韓國總統顧問將與相關部會召開工作會議商討對策。並宣布目前在加拿大的產業通商資源部長金正官計劃盡快訪問美國，與美國商務部長盧特尼克討論相關事宜。

