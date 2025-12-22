李在明喊禿頭「攸關生存」納健保 南韓醫界罵翻：罕病、癌患還在等新藥…

南韓總統李在明指示，將落髮治療納入健保給付。圖為李在明。路透社資料照



據南韓媒體今天（12/22）報導，南韓總統李在明近日表示，禿頭攸關生存問題，應將落髮治療納入健保給付，該國醫界罵聲一片，有醫師指出，許多罕病與癌症患者，仍在等待昂貴新藥納入健保，但李在明卻將落髮視為優先問題，也有南韓網友認為，如果社會如此重視容貌，甚至嚴重到影響人的生存，政治家應該去改變這種社會。

全國千萬人落髮 年財政負擔「恐增1兆韓元」

據《朝鮮日報》與BBC等外媒報導，本月16日，南韓總統李在明在首爾世宗會議中心，出席保健福祉部的業務報告會議，並在會中表示：「禿頭是攸關生存的問題」，同時指示擴大健保適用範圍，讓青年族群獲得落髮治療的支援。

廣告 廣告

此消息一出，南韓醫療界湧現大量批評聲音，最大問題在於，全國有禿頭情況的人口高達約1千萬人，南韓健康保險審查評價院的資料顯示，光是去年全國落髮治療的費用，就高達389億5412萬韓元（約8.3億元台幣）。

有估計指出，如果將落髮治療納入健保給付，每年財政負擔恐增加約1兆韓元（約210億元台幣），與此同時，許多癌症與罕病患者，仍在等待昂貴新藥納入健保。

落髮藥得吃一輩子 專家：政府應詳細研議

大韓醫師協會法制理事金載淵（김재연，音譯）表示：「落髮治療納入健保給付後，醫療需求將會擴張，遺傳性落髮治療藥物的年度預算，將上看1兆至3.6兆韓元。」

目前常見的落髮治療藥物，包括非那雄胺（Finasteride）、適尿通（Dutasteride）、米諾地爾（Minoxidil）等，平均每月價格落在2萬至5萬韓元，若以3.5萬韓元估算，一名患者的年治療費為42萬韓元（約8900元台幣），落髮治療藥物通常要服用3至6個月，才能產生初步效果，一旦停藥就會繼續落髮，換言之，一旦納入健保給付，就會成為政府的長期固定支出。

延世大學保健行政學系教授鄭亨善（정형선，音譯）指出：「落髮治療是高額財政負擔，給付範圍、公費支援規模、自付額比例，都要重新設定，需要大量的研討時間。」

健保原則遭顛覆？ 網友喊：改變重視容貌文化

檀國大學醫院重症醫學專家許潤廷（허윤정，音譯）認為：「落髮既不威脅生命，也不會影響身體功能，健保制度的原則，應該是優先處理攸關性命的疾病，將落髮納入給付，將動搖我國健保制度。」

一名不具名的血液腫瘤科醫師痛批：「總統指示將落髮納入健保，這對於前往國會陳情，希望將昂貴藥物納入給付的重症患者來說，是一大傷害」、「就連卵巢癌患者的基因檢測，在我國都還是自費。」

李在明提出的新政策，其實反映了南韓重視容貌的文化，有南韓網友強調：「如果禿頭真的會影響一個人在社會上的生存，那政治應該去改變這種社會，而不是去補貼落髮治療。」

更多太報報導

韓媒：南韓官員祕訪莫斯科 擬促北韓重返核對話

日本核電復興里程碑 世界最大「柏崎刈羽」核電廠將重啟、居民仍存疑慮

南韓軍營成整形聖地！醫美狂推「拉皮、整牙」保養品賣爆 軍醫院也撩下去