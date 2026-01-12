李在明喊「尊重一個中國」 我駐韓代表：不一定是指中華人民共和國

南韓總統李在明日前訪問中國大陸，出發前他接受大陸《央視新聞》專訪時，針對台灣問題進行表態，他明確表示，將一如既往地秉持尊重一個中國的立場。對此，我駐韓代表丘高偉今天表示，「一個中國」並不一定是指中華人民共和國。

李在明強調將一如既往地秉持尊重一個中國的立場。（圖／翻攝《央視新聞》）

李在明訪問中國大陸前夕接受《央視新聞》「高端訪談」專訪，專訪中，主持人提到，南韓上一屆政府在台灣問題上出現一系列消極動向，嚴重影響中韓兩國關係的發展，詢問南韓現任政府在台灣問題上持何種立場，又計畫如何恪守一個中國原則？

廣告 廣告

李在明（圖右）與習近平。（資料照／美聯社）

對此，李在明表示，中韓兩國建交時，南韓政府和大陸政府達成的共識，至今仍是規範兩國關係的核心準則，其效力始終如一。李在明說：「我本人也可以明確表示，南韓始終尊重一個中國。在東北亞、在包括台灣海峽兩岸問題在內的周邊問題上，維護和平與穩定對我們而言至關重要」。

大陸國家主席習近平北京會見南韓總統李在明。（圖／新華社）

根據《韓聯社》報導，丘高偉今天出席「在強小國台灣尋找大韓民國未來」研討會。他受訪時表示，不認為「一個中國」一定是指中華人民共和國，「一個中國」也可以是中華民國。他補充，1992年以前，南韓政府承認的中國是中華民國；1992年以後，才轉為承認中華人民共和國。現在，中華民國和中華人民共和國是兩個並存的國家，並非其中一方被另一方消滅的情況。

延伸閱讀

第四軍種沒了？顧立雄：專注網路戰、電子戰 通信回歸陸軍

步槍子彈採購貴3倍？ 顧立雄：自製16元、採購15.53元

失事F-16V黑盒子找到了？ 顧立雄：訊號斷斷續續、尚在確認中