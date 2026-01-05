李在明喊「落髮是疾病」！ 南韓擬健保補貼禿頭治療

〔編譯陳成良／綜合報導〕在通膨與戰爭陰影下，南韓總統李在明正將政治矛頭指向一個長期被忽視的「敵人」：落髮。據《華爾街日報》報導，李在明近期在政策會議上主張，落髮應被視為一種疾病，並研議由國家健保補貼治療費，在高度重視外貌的南韓引發兩極激辯。

現年61歲的李在明在會議中質問閣員：「落髮難道不是一種疾病嗎？」他指出，儘管落髮常被視為需自費的醫美範疇，但對南韓青年而言，頭髮稀疏已成為影響職涯與社交的「生存問題」。李在明要求部會重新計算財務，盼健保能分擔民眾每月約100美元(約新台幣3137元)的護髮或植髮支出。

分析指出，李在明此舉具備深遠政治動機。他在去年6月贏得補選後，青年支持度持續下滑。李在明重拾2022年參選時提出的「禿頭補助」政見，顯然是為了爭取對現狀不滿的年輕選民，讓其感覺繳納保費能獲得實質獲益。

外貌即資歷 外貌至上主義引發兩極評價

南韓社會普遍接受「外貌至上主義」(Lookism)，多數工作申請仍要求附照片。數據顯示，逾4分之3南韓人對落髮感到焦慮。33歲的實驗室人員金相鎮極力支持補貼，因他每月花大錢購買生髮藥物卻收效甚微；然而26歲的編輯徐恩惠則反對，認為稅金不應補助這類可個人解決、且多發生在男性身上的美觀問題。

夏威夷大學教授李海鎮指出，南韓對美感定義極度僵化，容貌往往成為衡量社會經濟階層的指標。在這種環境下，落髮被視為晉升社會階梯的阻礙。

針對這項提案，「大韓醫師協會」(KMA)質疑在健保財政吃緊下，補貼落髮治療的適當性有待商榷。據報導指出，南韓衛生部目前正就該方案進行審查。這項由李在明提出的健保補貼計畫，已讓南韓社會針對公共資源應用與外貌焦慮之間的權衡，陷入兩極對立的激辯。。

