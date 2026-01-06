李在明嗨舉「習近平送的小米手機」自拍 網諷馬杜洛翻車在前

李在明特地拿出習近平上回送的小米手機，與習近平夫婦來張自拍。（翻攝自李在明X）

南韓總統李在明正在中國進行國事訪問，他特別上傳一組與中國國家主席習近平及其夫人合影的自拍照，引發國際網友熱議。特別的是，這張自拍照的拍攝工具，正是習近平去年贈送給李在明、曾因一句「後門」玩笑成為話題的小米智慧型手機，有網友辛辣留言：「總統先生，您知道（委內瑞拉總統）馬杜洛也收過同樣的禮物嗎？」

李在明在貼文中表示，這張照片是他使用去年在慶州收到的小米手機所拍，並形容這是「一生難忘的照片」，還幽默寫道「畫質不錯吧？」回顧去年（2025）11月習近平訪問南韓時，曾致贈李在明兩部小米旗艦手機及文房四寶，李在明當場關心資安，詢問「通訊安全怎麼樣？」習近平則笑稱「您可以檢查看看有沒有後門」，現場哄堂大笑。

《路透社》曾指出，習近平選擇小米手機作為國禮，象徵其對中國科技發展的自信與企圖心，尤其在南韓為三星電子大本營的背景下更具象徵意義，此次李在明再度使用該手機與習近平自拍，被外界解讀為刻意的外交姿態。李在明也在貼文中強調，越是近距離接觸，韓中關係越能化解隔閡，未來將與中國保持更頻繁溝通、深化合作。

不過，這張自拍在社群平台上也出現不同聲音。部分網友留言揶揄，提及委內瑞拉總統馬杜洛過去也曾高調展示習近平贈送的中國手機，訕笑該不會就是中國手機的「後門」害馬杜洛暴露行蹤。更有網友替南韓手機產業大喊不甘，表示「自己國家生產手機然後去說對方的手機好！這總統也實在……」、「可恥，韓國是手機大廠，李在明卻去媚共拿小米」、「好閃啊！看樣子台積電更穩了，台灣半導體穩當了！」





