李在明埃及媒體投書：不能讓南北韓對話中斷

（中央社首爾20日綜合外電報導）正在訪問中東、非洲的南韓總統李在明，今天抵達埃及開羅，他表示，將以務實、階段性方式推動韓半島無核化，不能放任南北韓對話中斷，必須開啟韓半島和平共存新時代。

根據韓聯社今天報導，李在明投書埃及當地官媒「金字塔報」表示，「不能讓南北韓對話中斷，不能放任北韓正提升核武能力的現況，我抱持著必須開啟韓半島和平共存、共同成長新時代的信念」。

李在明也提到，將從可行的領域開始，逐步擴大南北韓交流，並積極支援北韓與國際社會關係正常化。

李在明指出，「韓國與埃及都深刻理解，區域和平難以靠單一國家努力達成」。他提到，埃及在過去2年加薩走廊局勢中，作為調解國展現不放棄對話的外交耐心；韓國也在過去70多年持續為東北亞與韓半島的和平努力。

李在明提到，因此希望一直為和平努力的韓國與埃及之間，能擴大「和平合作」範圍，也強調擴大兩國經濟、文化合作的重要性。李在明本篇投書的標題為「韓國與埃及，30年來一起走過的路與共同打造的未來」。

李在明指出，自1995年韓國與埃及建交以來，在埃及的三星與LG工廠生產著電視、洗衣機、智慧型手機等，韓國音樂與電視劇在埃及大放異彩，「締造『漢江奇蹟』的韓國將繼續與締造『尼羅河奇蹟』的埃及同行」。（編譯：楊啟芳）1141120