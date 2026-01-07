李在明大動作訪中！韓中再討論租熊貓 韓網熱議：福寶可以回來嗎？

國際中心／游舒婷報導

2020年韓國首隻透過自然繁育出生的大熊貓「福寶」在韓國掀起高人氣，不過因為韓中簽署的合約，福寶已於2024年歸還中國。近期韓媒報導，韓中再度討論租借熊貓的相關事宜，連李在明和習近平會面也談到，這也讓韓國網友們開始期待，是否福寶還有回到韓國的可能。

福寶當時在韓國掀起高人氣。（圖／車庫娛樂提供）

根據韓聯社報導，南韓氣候能源環境部於昨（6）日指出，韓中再度針對大熊貓租借的方案進行討論，韓國總統李在明近日到中國進行國事訪問，據悉也有談到相關內容，讓外界認為可行度相當高。

消息傳出後，不少網友開始討論，是否可以讓回去的福寶再回到韓國。2020年在韓國出生的熊貓福寶在當地掀起熱潮，不僅民眾為了看福寶一面，甘願在樂園還沒開門前在外吹寒風苦等5小時，連許多大明星也深陷福寶魅力，不過因為《瀕危物種保護公約》，愛寶樂園與中國簽訂《推進大熊貓保護研究合作》協議書中明訂，在韓國出生的熊貓滿4歲前要回到中國參與繁育，所以2024年，愛寶樂園幫福寶舉行了盛大的歡送儀式，在雨中送別福寶回國，目前福寶住在中國四川成都的中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地，至今仍有許多韓國熊貓迷為了福寶一面，飛到四川。

而目前韓國愛寶樂園的熊貓共有4隻，分別為愛寶、樂寶，以及他們所生下的雙胞胎熊貓輝寶、睿寶，今年為了各自的生活空間，愛寶樂園砸重本再擴建熊貓館，讓雙胞胎「獨立」搬到新家，園方先前也透露相關計畫，預計讓愛寶跟樂寶再生育熊貓寶寶。

大熊貓租借被視為中國的「熊貓外交」，並非單純的動物交流，日本近期就因為中日關係變化，租借的熊貓將於租約到期後被被送回中國，引發當地民眾不捨，熊貓是否續租、甚至是否再度借出，往往與雙邊政治與外交氛圍密切相關。至於福寶是否真有機會重返韓國，仍有待後續韓中官方進一步協商。

樂寶躺著吃竹子。（圖／資料照）

媽媽愛寶跟睿寶輝寶一起吃飯，現在雙胞胎已跟媽媽分居。（圖／資料照）

