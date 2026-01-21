李在明宣示展開外交努力 助美國北韓重啟雙邊會談

南韓總統李在明(Lee Jae Myung)今天(21日)表示，他將展開外交努力，協助北韓與美國迅速重啟雙邊會談，並且為重啟兩韓對話鋪路。

李在明在全國電視直播的新年記者會上表示：「作為和平締造者，我們將展開外交努力，確保北韓-美國的對話能夠迅速舉行，為重啟兩韓對話創造條件。」

李在明說：「凜冽的寒冷不會一次全部消散，但我們將持續採取切實的措施，引起北韓的回應，並降低朝鮮半島的緊張。」

李在明也誓言採取行動，恢復前總統文在寅(Moon Jae-in)與北韓領導人金正恩(Kim Jong-un)2018年簽訂的919軍事協議。這項協議因為首爾和平壤2024年緊張局勢加劇而全面中止。

李在明說：「我們將恢復919軍事協議，避免南北韓之間的意外衝突，並建立政治與軍事信任。」李在明表示，南韓「也將繼續思考能夠使和平嘉惠兩韓的創意解決方案」。

李在明重申他致力於「建立無核朝鮮半島」的承諾，基於與美國牢固的結盟、強大的自主防禦能力，以及以國家利益為核心的務實外交。

李在明提議重啟與北韓的對話，但平壤拒絕了他的和平提案。在北韓指控南韓派遣無人機進入其領土，並要求首爾道歉後，雙方的緊張局勢依舊高漲。(編輯：鍾錦隆)