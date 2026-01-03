李在明將會晤習近平 重申一個中國立場

韓國總統李在明。 圖 : 翻攝自星球調研室

[Newtalk新聞] 南韓總統李在明即將訪問中國大陸，並於 5 日與國家主席習近平會晤。在啟程前接受央視專訪時，李在明強調，南韓與中國的關係至關重要，並重申在台灣問題上始終「尊重一個中國」的立場。

在央視的「高端訪談」節目中，央視記者鄒韻問到，上一屆韓國政府在對台問題上有一系列消極動向，這也嚴重影響了兩國的關係發展，那麼韓國現政府在台灣問題上秉持什麼樣的立場，又如何計畫恪守一個中國原則？李在明回答指出，韓中兩國建交時，韓國政府和中國政府達成的共識，至今仍是規範兩國關係的核心準則，其效力始終如一。

他也明確表示，韓國始終尊重一個中國。在東北亞、在包括台灣海峽兩岸議題在內的周邊議題上，維護和平與穩定對我們至關重要。韓中兩國的基本關係，在建交之初就確立了非常原則性的、基本的立場。李在明說，可以明確地說，韓國政府始終恪守這一立場，從未偏離。

李在明認為韓中關係的健康發展，有賴於雙方對彼此核心利益的充分尊重以及對​​各自立場的相互包容。在此背景下，我們對中國最核心的關切＿台灣問題，將一如既往地秉持尊重一個中國的立場。

據《上觀新聞》報導，此次訪問是自 2025 年 11 月中韓領導人於南韓慶州出席亞太經合組織（APEC）第 32 次非正式領導人會議後，兩國領導人短短兩個月內再次會面。青瓦台發言人姜由楨 12 月30 日表示，兩國領導人將就惠及民生的議題措施展開討論，包括供應鏈、投資、數字經濟、跨國犯罪應對以及環境領域。

同日，外交部發言人林劍也在例行記者會上表示，中韓互為重要近鄰和合作夥伴，期待在兩國元首戰略引領下，此訪為推動中韓戰略合作夥伴關係進一步向前發展發揮積極作用。

