李在明將總統辦公室遷回青瓦台 南韓國防部估「搬家費」要5億元

南韓總統李在明推動將總統辦公室遷回青瓦台，相關衍生的行政調整持續引發各界關注。（示意圖／翻攝自維基百科）

南韓總統李在明推動將總統辦公室遷回青瓦台，相關衍生的行政調整持續引發各界關注。南韓國防部近日向國會提出報告，指若因應總統室搬遷所需的空間調整，國防部自身回到龍山原址辦公，預估需追加近240億韓元（約新台幣5億元）的預算。該提案已在國會國防委員會審查中，被納入明年度國防部預算，目前正等待預算決算特別委員會進一步審議。

韓媒《時事雜誌》（시사저널）報導，國民力量議員姜大植辦公室透露，國防部表示，由於總統室將撤離龍山，國防部與聯合參謀本部的空間運用必須重新規劃。

根據南韓國防部估算，包括網路與電腦系統建置、會議室影音設備等網路架設費約133億韓元（約新台幣2.8億元），另需65億6000萬韓元（約新台幣1.4億元）作為建物修繕費，外加約40億韓元（約新台幣8533萬元）的搬遷與物品運輸費，整體追加預算合計達238億6000萬韓元。

報導指出，這次調整源於前總統尹錫悅政府在2022年上任後，推動將總統辦公室自青瓦台遷往龍山國防部大樓，使國防部須臨時搬至緊鄰的聯合參謀本部大樓。2大機構共用同一棟建物已超過3年，期間因空間明顯不足，國防部部分單位與直屬部隊被迫分散至營區內外不同地點。

隨著李在明政府恢復青瓦台作為總統辦公場域，國防部計畫將國防部與合參大樓重新調整至原本配置。國防部強調，此項預算對確保國防指揮體系正常運作具有必要性。國會後續審議進度備受關注，也將影響政府整體遷移時程。

