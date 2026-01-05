李在明將與習近平會談 兩岸、限韓令議題受關注

（中央社首爾5日綜合外電報導）韓國總統李在明開始訪中行程，將在今天下午與中國國家主席習近平進行會談，韓媒預測朝鮮半島無核化等議題將會是重點，另外是否會提及兩岸問題、限韓令等也備受關注。

李在明在昨天下午飛抵北京，展開為期4天3夜的國是訪問。根據韓聯社今天報導，這次李在明與習近平的會談預計將就朝鮮半島無核化在內的區域安全局勢進行討論。

國家安保室室長魏聖洛在2日曾表示，這次會談希望加強韓中之間的戰略溝通，並請求中國發揮建設性作用，使韓中關係的全面恢復能成為解決朝鮮半島問題的突破口。

報導指出，這次韓中會談是否會提及中日關係緊張、或是兩岸等敏感議題，成為關注焦點之一。針對台海問題，李在明在中國官媒中央電視台（CCTV）專訪中，已表明「尊重一個中國」立場。

另外，韓國與中國今天將簽訂10項涵蓋經濟、產業、氣候、交通等領域，以擴大交流為目的的合作備忘錄（MOU）。敏感話題之一的「限韓令」鬆綁，以及黃海（韓國稱西海）結構物問題等，也可能是討論議題。

李在明除了與習近平進行會談之外，也將出席韓中商務論壇，將在論壇中強調擴大韓中兩國經濟合作的重要性，並呼籲促進民間領域的交流活化。（編譯：楊啟芳）1150105