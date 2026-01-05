李在明將與習近平會談 韓媒矚目是否觸及台海議題

南韓總統李在明昨（4）日抵達中國北京，展開為期4天的國是訪問，預計5日與中國國家主席習近平會談。韓聯社報導指出，這將是兩人繼去（2025）年11月1日南韓慶州APEC峰會後的第二次會晤。

韓聯社報導預測，李在明和習近平將談及朝鮮半島無核化等區域安全局勢問題，並簽署經濟、產業、氣候、交通等領域共10多份合作備忘錄；報導也特別提到，雙方是否會提及中日緊張、兩岸關係等敏感話題也備受關注。

針對台海議題，李在明日前已在中國央視專訪中表示，尊重「一個中國」原則的立場不會改變，此次訪中的目標是盡量減少韓中之間的衝突因素，確立互利共贏關係，並稱希望未來每年至少能與習近平會面一次。

廣告 廣告

此外，韓聯社報導也稱，中方是否鬆綁「限韓令」也可能成為此次會談議題之一。日本經濟新聞報導，除了外界猜測中國最快將於1月開放在北京舉行的一場K-POP演唱會外，也有分析人士認為，韓方希望以這次訪問為契機，擴大兩國間停滯的經濟和文化交流。

不過，根據南韓智庫東亞研究所（EAI）2025年實施的調查結果，南韓國內受訪民眾中有71.5%表示，對中國仍抱持「負面」看法。

更多公視新聞網報導

中國遼寧飯店大火已知22死 習近平指示全力救援

中國對美關稅升至125％ 習近平：關稅戰沒有贏家

南韓最大在野黨黨魁李在明 頸部遭刺倒地送醫急救

