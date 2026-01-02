李在明將訪中會晤習近平 聚焦經濟與區域安全

李在明即將在1月4日至7日訪問北京。這是李在明今（2026）年第1次外交訪問。中方對此也表示歡迎。

中國外交部發言人林劍表示，「中韓互為重要近鄰和合作夥伴，期待在兩國元首的戰略引領下，此訪為推動中韓戰略夥伴關係進一步向前發展，發揮積極作用。」

經濟合作將會是這次會面的焦點之一，目前雙方代表已經在進行磋商，希望在2026年促成兩國官員定期會面，推進中韓自由貿易協定的第2階段談判。李在明政府曾經表示中國是韓國最大的貿易夥伴，希望修復雙邊關係。

南韓國家保安室室長魏聖洛指出，「我們會敦促中方扮演建設性的角色，希望完全恢復的中韓關係，可以帶來朝鮮半島問題的突破。」

這場會談對於亞太區域安全的影響也受到關注。韓方表示，希望讓中國在朝鮮半島和平與去核化等議題上發揮影響力。也有分析指出，中日關係持續緊張，習近平搶先在李在明可能訪問日本之前和他見面，拉攏意味濃厚。

事實上，兩人才剛在去（2025）年11月的南韓APEC碰面，時隔2個月就有第2次會談，顯示中韓關係逐漸回溫。

李在明去年11月曾表示，「我希望中韓強化戰略溝通，合作與北韓恢復對話。」

日本媒體報導，日韓雙方也正在協調領導人會談，時間可能落在1月13日至14日前後。如果成行，李在明將會是短時間內和兩大重要鄰國見面。

李在明向來強調務實外交，主張和周圍各國都保持良好關係，避免在重大爭議上選邊站。像是在去年中日關係緊張，以及中國進行環台軍演時，他都只表示希望各方克制，並未採取立場支持任何一方。

