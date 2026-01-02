李在明將訪中 曾遭要求明確表態一中陷兩難

▲中國國家主席習近平（左）與韓國總統李在明（右）先前在韓國慶州舉行會談。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國與日本關係緊張之際，韓國總統李在明即將於4日至7日對中國進行國是訪問，預計將於4日與中國國家主席習近平會面，加強與中國在朝鮮半島和平方面的溝通。此舉顯示日中因台灣議題陷入緊張，北京意圖加強與首爾的關係。不過有分析指出，在這次習李會上可能會提到台灣問題，中方會希望韓國明確表明立場。

根據路透社報導，李在明總統將於4日起對中國進行4天3夜的國是訪問，這次訪問是習近平跟李在明在短短兩個月內第二次會面，如此罕見的短時間間隔，顯示出中國對於加強與首爾的聯繫、推動經濟協作及旅遊業發展展現出濃厚興趣。

背景： 中日關係因台灣問題陷入低谷

在中日關係方面，日本首相高市早苗日前表示「台灣有事」相關言論，暗示若北京攻擊台灣，東京政府可能會採取軍事行動。此番言論導致中日關係陷入多年來的最低點。

分析人士認為，習近平邀請李在明進行國是訪問，是一項經過精算的舉動，旨在加深雙邊關係，尤其是在李在明訪問日本之前先發制人。

韓國外國語大學教授康埈榮指出，「中國希望比以往更加強調韓國的重要性。中國似乎在戰略上認定，在韓國再次與日本舉行首腦會談之前，讓李在明先訪問中國會是更好的選擇。」

雙邊合作預期與戰略平衡

李在明的高級安全顧問魏聖洛表示，他預期「李習會」將開啟雙邊關係的「新篇章」。他補充說，兩國正準備簽署10多項涉及經濟、企業和氣候的協議，儘管目前並未研擬共同聲明。

李在明政府曾表示，其目標是「修復」與北京的關係，並承認中國是南韓最大的貿易夥伴。

這項政策轉向，旨在扭轉前任總統尹錫悅政府時期的韓中僵局，當時韓國與美日關係更為緊密，且批評中國對台政策。

要求配合台灣問題表態

朝鮮日報報導提到，韓國外交部長趙顯於上月31日與中國外交部長王毅舉行電話會議，中方再次要求韓國遵守「一個中國」原則。有預測認為，在韓中首腦會談中，中方也會希望韓國對台灣問題表達明確立場。有外交人士透露，在私下協調過程中，中方曾要求韓國表達「反對台灣獨立」的立場。

韓國外交部發布的新聞稿中表示：「作為兩國新年首個國賓首腦外交行程，雙方決定繼續保持緊密溝通，以確保此次國賓訪中取得成功。」

不過看到中方發布的內容中，關於「台灣」的相關內容較多，韓方聲明則沒有涉台內容。中國外交部表示，王毅提到「相信韓方會採取對歷史和人民負責的態度，採取正確立場，維護國際正義，包括必須恪守台灣問題上的『一個中國』原則。」

據中方稱，趙顯對此回應「李在明高度重視對中國合作」，並表示「尊重一個中國立場的方針沒有改變」。中方公開了韓國未對外發布的趙顯發言，顯然意在為韓方立場定調。

但考慮到韓美關係等因素，韓國在台灣問題上無法完全配合中國的步調。因此有分析認為，與去年習近平訪問韓國時一樣，此次韓中首腦會談也極有可能無法發表安保相關的共同聲明。

