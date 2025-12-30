李在明將訪中！韓媒關注中共軍演：施壓拉攏

▲韓國總統李在明與中國國家主席習近平1日舉行會談。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 韓國總統府表示，總統李在明將於1月4日至7日對中國進行國是訪問，與中國國家主席習近平舉行會晤，三星、SK等200多名企業人士隨行。韓國學者分析，中國認為韓國是韓美日合作最薄弱環節，韓中峰會將是中國拉攏韓國的手段。

韓聯社報導，青瓦台30日表示，應中國國家主席習近平邀請，韓國總統李在明將於1月4日至7日對中國進行國是訪問。4至6日將在北京與習近平舉行峰會、出席國宴，討論強化戰略合作及雙邊經濟關係，6日前往上海，促進兩國創投及新創企業合作。韓國四大財團負責人，包括三星電子董事長李在鎔、SK集團董事長崔泰源、現代汽車集團董事長鄭義宣和LG集團董事長具光模，以及200多名韓國企業人士將組成代表團，陪同李在明訪問中國。

中央日報報導，李在明此次訪問中國，正值國際秩序變革的關鍵時刻，因此備受關注，美中持續衝突、中日緊張關係加劇，中國還以美國對台軍售為由，對台灣發動圍台軍演。原定1月舉行的中日韓峰會都因此取消，韓國無法隔岸觀火。

中國圍台軍演是加強自身準備並向日本施壓，中國目前對日本的全面施壓也是一個警告，即韓國和該地區其他國家「隨時可能成為攻擊目標」，這也表明中國將在即將舉行的韓中峰會上，密切關注韓國在台灣問題上的立場，不過目前韓國尚未越過中方底線。

韓國外國語大學國際區域研究教授姜俊英表示，「中國認為韓國是韓美日三方合作中最薄弱的環節。此次韓中峰會也是中國試圖拉攏韓國的一次嘗試。但由於韓中兩國在安全問題上立場鮮明，此次會談的協調空間有限」。

檀國大學政治外交系教授金振浩指出，此次軍演主要是團結中國內部政治，也有「台灣議題屬中國核心利益，韓國勿在此議題上另起爐灶」的暗示意味。

南韓國立外交院教授金漢權也說，北京在此次軍演中重申兩岸統一，韓國政府應該預先準備可能被中方要求表態台海議題，韓方應採取雙軌並行，除重申「尊重一個中國」立場外，作為外貿依存度高的國家，也應強調維持台灣海峽和平穩定的必要性。

報導稱，在安全問題上，李在明和習近平預計將闡述各自的立場，韓方可能會請求中國在解決朝鮮半島無核化問題上提供合作，以期從今年開始全面啟動朝鮮半島和平共處進程。中國則可能要求李在明解釋韓國購買核潛艇、取得鈾濃縮權以及用過核燃料處理等問題。

