李在明將訪日本 韓學者：韓國不做中日調解人
（中央社記者張淑伶上海9日電）韓國總統李在明甫結束訪中行程，將於13日訪問日本。韓國知中學者李鐘赫分析，李在明的相關表述顯示韓方沒有必要將自己定位為積極的調解者；而且中日關係越是緊張，雙方越有動力爭取韓國的合作與支持，韓方可以擴大自身的政策選項。
韓國成均館大學中國研究院院長李鐘赫9日接受中央社記者採訪，談李在明4日至7日首次訪問中國的成果，以及對後續韓中日、韓美關係的影響。
李鐘赫說，李在明本次訪中最大的成果在於把韓中關係重新拉回到「恢復與改善」的軌道上，並就經濟合作、文化交流、黃海（韓國稱西海）結構物問題、朝鮮半島問題等主要議題，形成了兩國領導人保持定期溝通的共識，這本身具有很強的象徵意義。
他說，這次韓中元首會談的特點之一，是雙方有意避免將敏感、刺激性的議題置於檯面上。基於這一考量，雙方並未公開使用「朝鮮半島無核化」的表述，而是確認了「半島和平與穩定符合韓中兩國的共同利益」，並在此基礎上重申中國將發揮「建設性作用」，同時同意探索推進和平的「創造性方案」。
當前中日關係緊張，外界關注韓國扮演的角色，也有聲音認為韓國能藉此機會擴大在中國的商業利益。
韓國總統府今天宣布，李在明將應日相高市早苗邀請，於13、14日對高市早苗的故鄉奈良進行訪問。
李鐘赫說，李在明先訪問中國，隨後訪問日本，可以推測是因為韓方想表達更重視中國，以及想和中方確認他們對日本的想法。
他指出，李在明的相關表述顯示，在中日關係出現摩擦與緊張的背景下，韓國並沒有必要主動將自己定位為積極的調解者。無論是明確站在某一方，還是在形式上與時與雙方保持距離，最終都可能引發中日雙方的疑慮與不信任。
李鐘赫認為，與其試圖管理中日之間的矛盾，韓國更可能採取一種務實做法：在符合自身國家利益的範圍內，能合作的就合作，不適合合作的議題則清晰劃線。
他說，事實上，中日關係越是緊張，雙方反而越有動力爭取韓國的合作與支持。在這種結構下，韓國可以擴大自身的政策選項，並在一定程度上獲取實際利益。
至於韓美關係，李鐘赫認為也不會受到影響。今年4月美國總統川普就要到中國和中國國家主席習近平會面，李在明的策略就是在美中元首會面之前先訪問中國，「所以川普不能反對」；川普目前不僅忙於應對和管控西半球事務，而且一次的出訪也不會對美韓關係有很大影響。
他指出，韓國預計將在外交、安全與經濟領域同步推進自主性的提升。這既包括涉及戰時作戰指揮權等問題的軍事自主性，也包括透過降低對特定國家的過度經濟依賴來強化經濟安全，同時進一步拓展外交政策的選擇空間。
李在明訪中究竟能對韓中關係實質改善起多大作用？李鐘赫指出，儘管雙方就擴大工作層磋商機制、實現元首年度會晤達成了原則性共識，但要真正促使中方落實韓方所期待的具體事項，仍面臨相當大的現實限制。這些限制具有結構性特徵，而非短期問題。
他舉例，像影視、音樂與遊戲等文化產業合作，短期內仍然難以全面展開。這些領域在中國政府看來，與社會治理直接相關，具有重要的政治和經濟意義，因此只能在有限範圍內、以漸進方式推進。
李鐘赫還提到，此次李在明訪中，韓國國內媒體和輿論整體評價較為積極。這次訪問在一定程度上回應並滿足了「並不喜歡中國、但清楚認識到中國重要性」的韓國主流民意。（編輯：楊昇儒）1150109
其他人也在看
川普接管委內瑞拉！貨幣3天貶近100% 台商崩潰：資產腰斬急買家電保值
美國總統川普對委內瑞拉採取軍事行動並接管該國局勢，引發當地政經劇烈震盪。雖然委內瑞拉代總統喊話「沒有外國勢力接管」，但市場恐慌情緒已蔓延。委內瑞拉台商會長祁郁文透露，短短三天內匯率貶值幅度逼近100%，手中貨款價值瞬間腰斬，為了止損，只能被迫搶購家電保值。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 177
37歲美女遭ICE官員槍擊身亡！國土安全部稱「暴徒衝撞」掀群眾示威
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導根據外電報導，美國時間7日於美國明尼蘇達州，一名女子遭執行勤務中的美國移民暨海關執法局（ICE）官員擊斃。美國國土安全...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 58
誰下令兩岸條例改名？吳子嘉爆「他」在操作
[NOWnews今日新聞]民進黨立委林宜瑾日前提出修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，主張將法案名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，引發政壇高度關注；隨後傳出林宜瑾已主動撤回提案，不過林...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 176
綠營內鬥白熱化！郭正亮見3縣市民調接近 藍軍翻盤機會
民進黨2026黨內初選，接下來將以民調決定人選，前立委郭正亮從目前局勢分析，指出台南、高雄及彰化等地，第1名與第2名的人選差距可能不到2個百分點，屆時落敗者陣營恐難以心服，這將成為國民黨在2026年地方選舉的翻盤契機，不過他也質疑部分民調結果與多家可信民調機構數據不一致，懷疑有「神秘的手」介入。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 47
2部長被列台獨頑固份子 賴清德開嗆了！
[NOWnews今日新聞]中國國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並將高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」。對此，總統賴清德今（8）日受訪時表示，希望中國的領導人能清楚了...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 181
「今日委內瑞拉明日台灣」？特朗普突襲馬杜羅如何在海峽兩岸引發激辯
大部分受訪專家並不贊同此次事件會對中國大陸的台灣策略產生立竿見影的影響。但也有人認為北京會將此視為美國進一步背棄國際秩序的證據。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 129
只想選舉不想施政 賴清德才真正「浪費時間」
賴清德總統元旦談話批評在野黨發動對他的彈劾是在「浪費時間」，並質疑在野黨不做正事，至今不審查國防特別預算和中央政府總預算。民進黨規劃透過「行政團隊視察、協同地方作戰、民調數據發布三軸線」，下鄉宣講訴諸民眾。賴清德批評在野黨「浪費時間」，實則真正浪費時間的正是賴清德執政團隊。美麗島電子報 ・ 1 天前 ・ 77
日本參議員石平訪台「給習近平補上一拳」矢板明夫：戳破中共謊言
[Newtalk新聞] 遭到中國制裁並禁止入境的日本維新會參議員石平近期訪台，6日抵達台北松山機場時高喊，來到台灣就是要證明，台灣絕對不是中國一部分，中國的「制裁」對他無效。硬生生戳破中共那套「台灣是不可分割一部分的謊言」，讓北京當局氣炸又無法反駁，只能跳針罵石平「宵小」，稱其言論「不值一提」。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫狠酸，中共批石平不值一提，那當初為何要大動作制裁，前後邏輯根本不通，相反地還證明了石平訪台對北京而言絕非「小事」！ 矢板明夫9日凌晨在臉書寫道，石平訪問台灣，可以說是一場高度密集、同時也極具象徵意義的政治行程。8日下午拜會外交部，與外交部長林佳龍深入交換意見，並在林佳龍陪同下前往總統府，參觀館內正在舉辦的台灣民主歷程展覽。9日還將前往立法院，和多位立法委員就台日關係與中國議題進行交流，下午則出席由印太戰略智庫主辦的「應該如何與中國打交道？」研討會。這樣緊湊的行程之間，還穿插了大量媒體專訪，不僅台灣媒體高度關注，日本媒體也給予了大篇幅報導。 矢板明夫指出：「日本社會也顯然將石平此行視為一次具有現實影響力的重要外交事件。更具戲劇性的是中國方面的反應。中國明文禁止石平入新頭殼 ・ 11 小時前 ・ 38
美對委內瑞拉斬首戰恐在台海重演？張延廷：陸較美更具距離、訓練與內應優勢
美國特戰部隊跨境捉捕委內瑞拉總統馬杜羅，震撼世界，也讓國內重新關注，對岸是否也有類似美方斬首戰的實力。空軍前副司令張延廷今示警，大陸相較美國更有3大優勢，絕對有能力執行，做不做是在他的企圖、決心與必要。太報 ・ 1 天前 ・ 27
南市長初選! 陳水扁現身挺陳亭妃.高大成輔選林俊憲
南部中心／綜合報導民進黨台南市長初選進入關鍵倒數，參選人把握最後時間，持續以最踏實的方式深入基層，陳亭妃的串聯37區鐵馬行動持續前進，獲得前總統陳水扁的大力推薦。立委林俊憲則是密集展開車掃行程，知名法醫高大成也再度南下表達力挺。民視 ・ 1 天前 ・ 21
軍演擒拿一周兩驚，惡霸善霸有區別嗎？
2026開場劇力萬鈞！先是中共在台灣周邊進行軍演，吊足大家胃口，一直到最後一刻才宣布結束；才安靜跨年沒兩天，美國在三小時內以迅雷不及掩耳的速度，把委內瑞拉總統及夫人活捉到紐約審判。一周兩驚，無論是中共「正義使命」或美國「絕對決心行動」，明明白白都是霸權野蠻行動，沒有太多解釋美化空間。不過，委內瑞拉跟台灣的國家利益沒有直接關係，拉美情勢也非一般台灣人時常接觸能夠理解，在評價之前不妨來進行背景了解。思想坦克Voicettank ・ 1 天前 ・ 18
川普政府考慮「買下」格陵蘭！路透獨家：只要加入美國，每個人最高可望獲得10萬美金
在川普活捉委內瑞拉總統馬杜洛，並宣稱接管委內瑞拉及其石油後，國際社會高度關注美國接下來會對誰「動手」。對於川普和其他白宮官員宣稱美國對格陵蘭擁有主權，《路透》8日獨家報導，四位知情人士透露，美方官員曾討論向格陵蘭居民支付一次性款項，試圖說服他們脫離丹麥、加入美國。兩位匿名人士指出，雖然具體的金額和支付方式尚不清楚，但包括白宮幕僚在內的美方官員，認真討論過每人......風傳媒 ・ 9 小時前 ・ 12
黃暐瀚預言2026六都選情「兩攻、兩守、兩贏」：這2都綠營挑戰機會提高
2026年將迎來九合一選舉，近來藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，資深媒體人黃暐瀚日前就預言「五藍、五綠」，提到宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣，是民進黨明顯存在翻轉機會的5個藍營執政縣市，針對六都選情，黃暐瀚8日提出「兩攻、兩守、兩贏」的觀察。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 8
美國參議院投票限制「對委內瑞拉動武」川普怒噴：愚蠢行為
美國參議院投票限制「對委內瑞拉動武」川普怒噴：愚蠢行為EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 8
川普侵略野心不輕忽！美軍如犯格陵蘭 丹麥：士兵直接開槍射殺
美國總統川普覬覦格陵蘭，7日宗主國丹麥發出警告：如果膽敢入侵，士兵將直接開槍！丹麥所依據的，是一條1952年即生效的交戰規則，當中規定守軍應立即開火，之後再通報上級。隨著同為北約盟國的美、丹關係極度緊張，格陵蘭成為地緣政治未爆彈，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）終於鬆口，表示自己將於下週會見丹麥官員，討論格陵蘭議題。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
俄艦護航無效！ 美2週狂追千里成功攔截委內瑞拉油輪｜#鏡新聞
美國對委內瑞拉的打壓行動，還在進行中，美軍在經過好幾週的追蹤後，7日順利在北大西洋扣押一艘與委內瑞拉有關，且遭到美國制裁的油輪。美國國務卿盧比歐強調，同一天在加勒比海，控制了另一艘油輪，行動再次宣告大成功。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
藍擬先審TPASS預算 卓榮泰：挑三揀四不是正常國會態度
今年度中央政府總預算持續卡關，國民黨團研議提案讓TPASS等具急迫性計畫，由立法院逕行議決並交付委員會審查，最快下周處理。對此，行政院長卓榮泰今（9）日回應直指，破碎性地把預算拿出來挑三揀四，絕對不是一個正常國家、國會審查預算應有的態度。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
傳澎湖海灘發現「失事F-16殘骸」？空軍回應了
即時中心／徐子為報導本月6日晚間7時29分國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，國防部持續動員搜救。傳出有民眾今（9）天在澎湖海灘發現不明飛行器殘骸，懷疑為F-16機體碎片。對此，空軍回應，經相關單位檢視，已初步排除是失事戰機殘骸。民視 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
川普簽了「美國退群中」 一口氣退出66個國際組織
美國白宮發表聲明，總統川普7日簽署公告，宣布美國將退出35個非聯合國體系的國際組織，以及31個聯合國機構。白宮表示，這些組織「運作方向違背美國國家利益」，相關決議即刻生效。 白宮並未具體說明退出中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 30
不只宜蘭告急！郭正亮點名她：藍白合也難打
[NOWnews今日新聞]宜蘭縣長選戰逐漸升溫，民進黨正式徵召律師林國漳參選，藍營方面卻陷入整合僵局，國民黨立委吳宗憲與宜蘭縣議長張勝德協調破局，雙方皆態度強硬、堅持參選，遲遲無法達成共識。前立委郭正...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3