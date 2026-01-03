李在明將訪華：韓中關系的再平衡？

（德國之聲中文網）韓國總統李在明計畫於1月4日展開對中國的國事訪問。據韓國總統府公布的行程，李在明將於5日下午在北京與中國國家主席習近平舉行首腦會談，當晚出席國宴；6日則將分別會見全國人大常委會委員長趙樂際，並與國務院總理李強共進午餐。隨後，李在明將轉往上海，會晤中共上海市委書記陳吉寧，並於7日返抵韓國。

李習兩人上一次會晤是在去年11月1日於韓國慶州舉行的亞太經合組織（APEC）峰會，相隔僅約兩個月便再次會面。韓國國家安保室長魏聖洛在記者會上形容，這是前所未有地快速會晤。韓國總統與習近平的上一場會談是2024年秘魯APEC期間，時任總統尹錫悅與習近平的場邊會面；而韓國總統正式訪中，則是繼文在寅總統於2017年的訪中之後，長達9年的首次。

會晤將觸及多項敏感議題

李在明於本月2日接受中國中央電視台專訪時表示，「中國可能需要韓國，韓國同樣也需要中國」，並指出韓中領導人至少應爭取每年舉行一次會晤。魏聖洛則補充說明，此次李習會預計將涵蓋多項敏感議題，包括中國在黃海暫定水域內設置設施的爭議、薩德（THAAD）反導系統部署後中方對韓實施的所謂「限韓令」（韓劇、電影、偶像、音樂等限制韓國文化內容），以及韓國推動核動力潛艇建造計畫等。

同時，中國外交部長王毅於去年12月31日與韓國外交部長趙顯通話時表示，中方「相信韓方維護國際正義，包括在台灣問題上恪守一個中國原則」。魏聖洛對此回應稱，韓國政府尊重該原則；李在明本人也在央視專訪中再次強調韓國對一個中國政策的尊重，並指出維護東北亞及台灣海峽和平穩定的重要性。

李在明此行的時機，正值解放軍於12月30日針對台灣實施軍事演習後不久，台灣社會近期亦因韓國相關議題掀起新一波爭議：韓國政府自去年2月起在電子入境卡系統中，將台灣標示為「中國（台灣）」，引發爭議。台灣總統賴清德12月10日呼籲韓國政府尊重台灣人民的意願。

韓國前駐歐盟及俄羅斯大使李在春在接受德國之聲訪問時指出，無論是在台灣、美國、北韓問題，抑或對日關係上，韓國對中國皆居關鍵地位。他分析，倘若美國總統川普再度強化韓美日同盟，中國恐將陷入四面楚歌的局面。

「安美經中」路線調整

李在春進一步指出，李在明去年8月訪美期間，曾向美方表明「放棄『安美經中』——即『安全靠美國、經濟靠中國』」的立場；然而在此次訪中過程中，李在明可能會以「難道只能爭吵嗎」作為論述基調，嘗試凸顯自身的外交獨立性。他認為，李在明雖試圖同時與川習維持良好關係，但能否在現實結構中取得平衡，仍有待觀察。

在經貿層面，李在春亦提及韓國電商酷澎（Coupang） 的個資外洩爭議，已被視為牽動韓美中關係的另一個敏感案例。由於酷澎具有美國資本背景，卻正接受韓國政府調查，且遭到韓國政界與媒體集中抨擊，美方因此懷疑，首爾是否有意壓制酷澎，藉以讓Alibaba、Temu與Shein 等中國電商在韓國受益。

歷史敘事與對日外交象徵動作

在日本關係方面，李在明於央視被問及「今年是中日戰爭勝利與韓國光復80周年，中韓兩國應如何攜手」時回應稱，韓中兩國共同反抗侵略、並肩鬥爭的歷史經驗彌足珍貴，但也不應僅停留於過去，未來仍須為該國人民更美好的生活持續尋找合作可能。

李在春透露，李在明預計將在上海參訪象徵韓國抗日運動歷史的「大韓民國臨時政府舊址」，這一行程安排，可能被外界解讀為韓國在未來對日外交中，刻意拉開距離的象徵性動作。據了解，李在明結束訪中行程後，最快可能於13日訪問日本，並在日本首相高市早苗的選區奈良舉行峰會。

另外，中國官方在此次訪問相關說明及央視專訪內容中，幾乎未觸及北韓及韓國建造核潛艇議題。至於李習會是否能在黃海設施爭議上取得實質進展，李在春認為，即便相關內容被納入會談紀錄，但領海及領土問題並非靠談話或會談，而是必須以軍事力量解決之事。

訪中「冷遇」陰影或不會再現

最後，韓媒亦對李在明此行是否重演文在寅2017年訪中的冷遇經驗表達憂慮。當年，時任總統文在寅國事訪中時，卻僅由中國外交部部長助理接機，訪問期間僅一次與中方高層共進正式餐敘，隨行韓國記者更遭中國警衛毆打；同時，王毅在公開場合拍肩、觸碰文在寅手臂的畫面，也在韓國引發「外交失禮」的爭議。實際上，自1994年金泳三首度以韓國總統身份訪中以來，一直保持由副部長級官員負責接機韓國總統，相較之下，其他國家的接機安排通常由部長級官員出面。

韓媒亦不時重提一段往事：2017年川習會期間，習近平曾公開表示「韓國曾經是中國的一部分。」不過，李在春認為，當前局勢已不同於薩德部署後的急凍時期，在美中全面競逐的背景下，這次中國將極其禮遇李在明。

作者: 許東爀