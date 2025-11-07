李在明怒嗆柬埔寨詐團 郭正亮對比賴清德無作為：抗中保台威力去哪？

在柬埔寨進行跨國詐騙的太子集團涉嫌在台洗錢，檢調4日進行大規模搜索，天旭國際科技負責人王昱棠等人遭收押禁見。對此，前立委郭正亮在網路節目《新聞大白話》表示，南韓總統李在明得知柬埔寨詐騙受害者中有韓國人，立刻表示要派軍警，南韓受害者1周便被釋放，賴清德從未作出此類表態，郭正亮質疑，為何不把「抗中保台」的威力放在這裡？

郭正亮指出，美國10月14日公告太子集團炒作虛擬貨幣，金額高達美金147億，而後台灣於11月4日立刻連動破案。太子集團創辦人2017年來台成立天旭公司，一戶2.3億的和平大苑豪宅，天旭公司共購買了11戶，以往政商名流購買豪宅皆會有媒體報導，卻未曾有天旭公司的消息流出，恐有買通嫌疑。同一家公司購買11戶和平大苑豪宅，台灣檢調竟毫無動作。

郭正亮表示，此事一出，不少人抨擊台灣沒有積極辦案，同是柬埔寨的詐騙受害者，南韓總統李在明得知其中有韓國人，立刻搶先表示要派軍警前去辦案，柬埔寨立即向韓國表示會自行處理，歷時1周韓國的受害者便被全數釋放，然而，賴清德從未對營救台灣受害者做出表態，郭正亮怒斥「賴清德為什麼不把抗中保台的威力放在這裡？」

