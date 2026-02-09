李在明恭賀高市早苗選舉勝利 邀請走訪南韓

韓聯社報導，南韓總統李在明今天(9日)祝賀日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)領導的自民黨在眾議院大選中勝出，並表達希望持續透過「穿梭外交」，在南韓與她會面的期待。

李在明在社群平台X上發文向高市早苗表達祝賀。高市早苗領導的自民黨在提前於8日舉行的大選中，於465席的眾議院拿下三分之二席次。

李在明寫道：「誠摯祝賀您贏得選舉勝利。我期盼，日本在首相的領導下持續進一步發展。」

他並表示，首爾與東京已在今年1月於日本奈良舉行的峰會中，為塑造未來數十年的雙邊關係跨出了第一步，並期待進一步深化雙方互動。

李在明說：「希望兩國能在互信與友誼的基礎上，拓展並深化彼此關係。」他也補充，期待在不久的將來，透過下一輪「穿梭外交」迎接高市早苗訪問南韓。

兩位領袖在去年10月於南韓慶州舉行的亞太經濟合作會議(APEC)論壇場邊進行首次會晤，當時高市早苗就任首相僅數日。兩人後來在上個月於高市早苗的家鄉奈良舉行了第二次峰會。李在明提出，下一場峰會可考慮在他的家鄉安東舉行。