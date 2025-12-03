李在明戒嚴風波週年談話 盛讚人民力量將以12/3為國定假日

南韓總統李在明(Lee Jae Myung)今天(3日)針對去年的緊急戒嚴事件1週年發表談話，表示在處理這起事件的後續、並確保肇事者被繩之以法方面，仍有許多工作有待完成。

南韓前總統尹錫悅(Yoon Suk Yeol)試圖實施戒嚴，使國家可能遭受無可挽回的挫敗，但手無寸鐵的人們挺身而出並阻擋軍方。李在明今天發表演說，紀念這場令人震驚的戒嚴宣布1週年。

李在明表示，那些全是為了個人野心而試圖破壞憲政秩序、甚至策劃戰爭的人，他們的輕率魯莽必須被繩之以法。

尹錫悅在去年12月3日宣布戒嚴，使這個被稱頌為民主韌性成功案例的國家，陷入好幾個月的政治動盪，時機正值美國總統川普(Donald Trump)對全球貿易夥伴祭出關稅，令這個仰賴出口的經濟體感到擔憂之際。

尹錫悅在後來遭到罷黜，而在2022年大選中敗給他的政治對手─李在明，則在6月的提前選舉中獲勝，獲得授權要帶領南韓走出戒嚴令的衝擊，而那些被控涉及其中者則被捕並因被控顛覆罪名受審。

李在明表示，他將提出以12月3日為國訂假日，來讚揚人民在平息這場戒嚴風波中所扮演的角色，認為他們值得被考慮角逐諾貝爾和平獎(Nobel Peace Prize)。 (編輯:柳向華)