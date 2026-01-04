李在明抵北京開啟4天訪問 2個月內二會習近平

中國官媒中央電視台報導，南韓總統李在明今天(4日)抵達北京，將展開為期4天的國是訪問。

中央電視台指出，李在明此行訪中有超過200名南韓企業領袖隨行，雙方預計將就供應鏈投資、數位經濟及文化交流等議題進行討論。

報導稱，李在明在此行期間預計將與中國國家主席習近平會面，這將是兩人在2個月內的第二次會晤。分析人士表示，在如此短的間隔期間再次會晤相當罕見，顯示中國有意加強經濟合作與觀光交流。

這次訪問是李在明自去年6月就任以來首度訪問中國。在他開啟訪中行程之際，北韓試射彈道飛彈，美國對委內瑞拉發動攻擊，全球緊張局勢進一步升高。

首爾方面表示，朝鮮半島和平議題也是李在明此次訪問的討論焦點。(編輯：許嘉芫)