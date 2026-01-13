李在明抵達日本！下午將與高市早苗會面 預計兩人將談中國

編譯張渝萍／綜合報導

在與習近平會面後，南韓總統李在明接著訪日！韓聯社報導，李在明13日抵達日本大阪關西機場，開啟為期兩天的訪日行程，並將在下午前往日本首相高市早苗故鄉奈良縣，兩人將展開單獨會談。

李在明下午前往奈良與高市早苗會面。（圖／翻攝自X平台 @JPN_PMO）

李在明與高市早苗今將會談

李在明與高市早苗今（13日）將展開日韓領袖單獨會談、大範圍會談，以及舉辦聯合記者會。根據總統府青瓦臺介紹，兩國領導人將就經濟、社會、文化等民生領域合作方案交換意見。雙方屆時是否會談及中日矛盾和歷史遺留問題，也備受關注。

14日，李在明將與高市早苗一同訪問奈良的世界文化遺產法隆寺等地，進行友好互動，並在出席旅日僑胞座談會後返回南韓。

屆時雙方可能會談中國議題

《日本時報》報導，這場會談是高市上任後首次嘗試所謂的「穿梭外交」（shuttle diplomacy），即兩國領袖互訪的做法。外界普遍認為，這是兩位領導人為鞏固個人關係、在全球局勢日益動盪之際拉近兩國距離所邁出的重要一步。

此次會面也是李在明第三次與高市會談，並且是他繼去年8月與前首相石破茂會面後，第二次訪問日本。

李在明在前往奈良前接受NHK訪問時，強調他與高市之間的相似之處，並回顧自己過去多次訪日經驗；他在承認部分歷史議題相當敏感的同時，仍展現出罕見的正面態度。

他被引述表示：「日本和南韓擁有一種特殊的關係。我們彼此影響、彼此受益。我們應該放眼未來。」

即使雙方討論內容未對外公開，中國議題預料仍將在會談中占據重要位置。

李在明：無論南韓立場如何，能緩解目前困境嗎？

自高市去年發表挺台言論後，中日關係降至冰點。中國上週宣布對雙用途材料實施新一輪出口管制，這被視為北京的進一步升級行動，但實際影響仍有待觀察。

李在明上周剛結束為期四天的訪中行程，造訪北京與上海，並隨行大批企業領袖。

李在明於5日與習近平會面，兩人還與各自的夫人留下俏皮自拍照。（圖／翻攝自青瓦台官網）

在中國領導人習近平敦促他「堅定站在歷史正確的一邊」，還暗指兩國共同經歷過日本殖民歷史，當時李在明採取了較為中立的「觀望」態度。由於經濟高度依賴中國，南韓不太可能在區域兩大經濟體之間的爭端中選邊站。

李在明12日接受NHK訪問時表示。「有些人可能會認為這種行為不負責任，但無論南韓採取什麼立場，真的能解決或緩解當前的困難局勢嗎？在目前情況下，僅靠南韓的角色，無法改變整體局勢。」

然而，鑑於中日關係對整個地區的重要性，雙方很可能會討論中國近期措施可能帶來的影響。

