李在明拚務實外交！赴中東非洲4國 簽署MOU成果曝光

下個月4號，即將就任滿半年的南韓總統李在明，最新民調顯示，施政好評率上升1.4個百分點，來到55.9%，差評率則為40.5%。分析指出，支持度上升主因，和李在明這幾天出訪海外的外交收穫，密切相關。李在明17日開始，先後訪問阿聯、埃及、南非和土耳其，帶您來看韓方與各國領袖峰會的成果。

以國賓身分，踏入土耳其領土，南韓總統李在明馬不停蹄，先來到土耳其國父凱末爾的陵墓，獻花致敬後，還在留言簿上寫下：將與血脈相連的兄弟國，攜手邁向繁榮。

南韓國家安保室長 魏聖洛：「期待李在明對土耳其進行國是訪問，成為深化兩國在國防工業、核電與生物等領域合作的重要契機。」

李在明24日抵達中東及非洲4國行最後一站土耳其，展開為期兩天的國是訪問。當天與土耳其總統艾爾多安會晤，兩位領袖就深化兩國多領域合作，達成共識。另外，雙方時隔10年，重新召開經濟共同委員會，並簽訂了3項諒解備忘錄。

南韓總統 李在明：「透過這次國是訪問的契機，簽訂了道路事業合作諒解備忘錄，兩國政府決定關注並支持南韓和土耳其基礎設施領域合作。」

土耳其政府正推進第二座核電廠建設項目，雙方商定將繼續提供支援，助力剩餘的評估工作順利進行。

南韓總統 李在明：「希望南韓的優秀核電技術和安全運營能力，能為土耳其核電建設項目，作出實質性的貢獻。」

不只韓土峰會順利落幕，先前出訪阿拉伯聯合大公國、埃及與南非，都收穫不少外交成果，李在明在飛往安卡拉的途中，在專機上親自說明此行收穫。

南韓總統 李在明：「事前秘書室長以特使身份前往，把可合作的領域整理得十分充分，也發掘了具體的項目，因此這次取得了非常具體、實質性的重大成果。」

總統坦言在「經濟外交」方面，下了很大功夫，才得以在第一個出訪國家阿聯旗開得勝，簽署高達350億美元（1.1兆台幣）規模的國防與AI領域合作。

阿聯總統 穆罕默德(11.18)：「我們希望加強韓國與阿聯間的合作，最具潛力的領域就是科學技術與創新，特別是太空領域與AI產業。」

接著訪問埃及，李在明和塞西總統相談甚歡，會談時間比原定長了兩倍以上，李在明因此為這次深入對話，給出高度評價。

南韓總統 李在明：「他們計畫擴建開羅機場，據說可能需要3兆至4兆韓元，他也提到若由韓國企業來承攬擴建並參與營運會很好。」

兩國對深化軍工合作、儘早簽署《全面經濟夥伴關係協定》達成共識。李在明還在開羅大學發表演講，提出「SHINE倡議」，也就是以穩定（Stability）、和諧（Harmony）、創新（Innovation）、網路（Network）和教育（Education）為關鍵詞的南韓對中東外交構想。

南韓總統 李在明(11.20)：「將以和平、繁榮、文化三個領域的SHINE倡議為基礎，共同開創中東和朝鮮半島共榮未來。」

而在22日南非舉行的G20峰會上，李在明提出了包容性增長三大倡議。

南韓總統 李在明(11.22)：「現在我們必須團結起來，共同走向可持續的未來。為了追求所有人都能共享機會的包容成長，將盡最大努力縮小被疏遠國家的差距。」

李在明還笑稱連去洗手間的途中，都和多國領袖進行了交流。

李在明施行務實外交範圍正擴大至「全球南方」，以G20峰會，為今年南韓多邊外交行程，畫下句號。此次出行，不只本人與政府幕僚讚譽有加，南韓國民也用民調數據給予反饋。

民調機構Realmeter24日最新民調結果顯示，李在明的施政好評率為55.9%，較上周上升1.4個百分點；差評率為40.5%，下降0.7個百分點。分析指出，李在明出訪期間簽署的合作諒解備忘錄，外交表現亮眼，是支持率上升的重要原因；但國內經濟疲弱仍對他的支持度構成壓力，後續表現仍待觀察。

