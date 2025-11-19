李在明拚外交！中東非洲行首訪阿聯 深化軍事、AI合作打造「星際之門」

記者蒲世芸／綜合報導

南韓總統李在明18日出訪阿拉伯聯合大公國（UAE），並以國賓身分獲得最高規格接待。自空軍一號進入UAE領空開始，就由四架戰鬥機伴飛護航，各主要行程地點也大規模懸掛韓國與UAE國旗，象徵兩國關係已進入全新階段。綜合韓媒報導，李在明抵達阿布達比後，UAE方面以鳴放禮炮、儀仗隊列隊等最高禮遇迎接，接著前往總統府與UAE總統穆罕默德（Mohamed bin Zayed Al Nahyan）舉行會談，雙方並共同發布《韓國與UAE百年同行躍進》共同宣言。

李在明上任後首次出訪阿聯。（圖／翻攝自青瓦臺）

兩國合作全面升級

李在明在會談中強調，南韓與UAE關係已發展成「超越單純經濟合作的全面且特別的夥伴關係」，並稱「將為兩國間『新百年大計』（new centennial phase）奠定基石」，以作為此次國賓訪問的核心意義。

UAE總統穆罕默德也表示，兩國透過多年的核電合作與南韓駐阿拉伯聯合大公國的兄弟部隊（Akh Unit）派遣所累積的高度互信，是深化雙邊關係的重要基礎。

四大核心合作外再擴大

李在明透露，他與穆罕默德已決定，除了原本的「投資、國防、核能、能源」四大合作領域外，還要將合作範圍擴大至人工智慧（AI）、健康（Health）、文化（Culture）與其他未來尖端科技。

並明確指出韓國企業在UAE，正依據「2031AI國家戰略」打造全球AI樞紐，而韓國將成為此過程中關鍵的技術夥伴。

李在明強調，將致力深化雙方在多項議題上的合作。（圖／翻攝自青瓦臺）

打造大型人工智慧資料園區

另外，韓方已同意與阿拉伯聯合大公國在美國支持的「星際之門」計畫上進行合作，兩國將在阿聯建造一座新的大型人工智慧（AI）資料園區。依據簽署的戰略框架協議，韓國與阿拉伯聯合大公國在AI領域深化將包括，AI投資與基礎設施、AI供應鏈及AI研發。

李在明在談及半導體合作時強調，韓國是全球記憶體晶片的領導者，「能向UAE提供其發展AI所必須的最尖端AI記憶體晶片，是最佳戰略夥伴」。他還親自點名南韓AI晶片新創公司，像是Rebellions、FuriosaAI，認為它們具備成為全球替代供應來源的潛力，可成為UAE未來科技戰略助力。

軍售與防衛合作

此次會談的另一焦點是軍事與防衛工業合作。

UAE被視為有意採購或合作開發韓國次世代戰機KF-21的國家之一，外界預期此行可能促成軍售上的「實質成果」。兩國也討論將合作層級從單純武器採購提升到共同開發、技術分享與在地生產。

李在明專機進入UAE領空開始，就有四架戰鬥機伴飛護航。（圖／翻攝自青瓦臺）

李在明行程延伸至埃及、南非、土耳其

李在明此趟出訪以出席G20峰會為契機，接下來將前往埃及、南非，並以土耳其作為最後一站。這是他就任以來首次的中東訪問，也是一次橫跨中東與非洲的戰略性外交行程。

李在明與穆罕默德一致認為，兩國已建立「不可逆轉」的高信任關係，未來將透過定期高層交流與外交部專案小組確保所有合作能落地。

