李在明拚外交！4國行首站訪阿聯 杜拜韓流文博會齊發

圖／達志影像歐新社

南韓總統李在明展開為期10天的中東與非洲四國外交行程，依序訪問阿拉伯聯合大公國、埃及、南非和土耳其。首站選在阿聯國首都阿布達比，18日李在明與阿聯總統穆罕默德舉行會談，探討AI合作，以及加強雙邊特別戰略夥伴關係的方案。南韓政府積極深化區域關係之際，杜拜也掀起一波韓流熱潮，南韓文化博覽會（K-Expo）正在當地熱鬧登場，吸引大批民眾與企業共襄盛舉。

南韓女團 Billlie：「尖叫吧！」

中東的心臟--阿聯杜拜，16日晚上響起K-POP粉絲們的吶喊聲。

廣告 廣告

同一時間，號稱可以一個半小時環遊世界的杜拜熱門景點 「全球村（Global Village）」，也湧入大量韓流文化。遊客可以和BabyShark嗨跳鯊魚舞，或者親自手繪《K-pop獵魔女團》中的喜鵲、老虎角色，還能參加廚師親授課DIY韓國美食雜菜。

韓流文化博覽會（K-Expo）15日到18日，首次在中東地區隆重登場。活動共分三大環節，除了多位大咖藝人助陣的韓流演唱會，還有「全球村」展覽，以及商業合作活動。

杜拜民眾：「我們愛南韓。」

南韓文化內容振興院全球創新部門負責人 金樂均：「藉由認識南韓文化、喜歡上我們的文化，再進一步愛上我們的商品，我認為這會對我們的韓流帶來附加效果。」

包含文化體育觀光部等6個政府部門、12家機構和200多家企業，連袂到杜拜參與活動，創歷屆最大規模。

杜拜民眾 妮茲琳·加扎爾：「我愛南韓文化，我逛了一圈，這裡有很多好的產品。我喜歡南韓化妝品，我很常使用。」

韓流粉絲們紛紛被韓式料理和韓國彩妝擄獲，毫不猶豫打開錢包、開心消費。

杜拜商人 法蒂哈·本薩勒：「 我曾參加過其他展覽，例如MIP會議，但像這樣能一次見到這麼多企業的機會很少。」

南韓食品內容工作室EL TV代表 白憲錫：「 他們對韓國內容的興趣與了解程度，讓我大吃一驚，他們甚至已經把我們的內容全看過了。」

企業攤位也吸引不少當地商家，認真挑選中意的合作夥伴。

南韓文化內容振興院阿聯商務中心長 朴英日：「從消費品到各類南韓商品，如今都已在整個中東市場流通和使用，我們期待未來能與更多中東國家擴大交流。」

韓流旋風吹向中東地區的同時，南韓總統李在明也展開為期10天的中東與非洲四國之行，第一站就選在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比。

17日李在明專機一進入阿聯領空後，便得到地主最高規格禮遇，四架阿聯戰機升空護航。

南韓國家安保室長 魏聖洛：「透過此次訪問，除了投資、國防與軍工業、核電、能源等四大核心領域外，還將在尖端技術、衛生醫療、文化等方面，進一步加強南韓與阿聯兩國關係。」

李在明18日會見阿聯總統穆罕默德，舉行雙邊會談，兩人討論AI與國防產業合作方案，並簽訂相關諒解備忘錄。

隔一天則計畫舉辦商務圓桌會議，促進兩國企業合作，預計三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣以及韓華集團副會長金東官，也將陪同李在明出席。

南韓官媒KTV NEWS記者：「對阿聯的國是訪問進行至19日，之後到21日對埃及國是訪問，再之後的行程則是參加南非G20峰會，24日至25日再對土耳其進行國是訪問。」

這是李在明上任後首次訪問中東與非洲國家，阿聯行程結束後便會前往埃及，之後赴南非參加G20峰會。

G20峰會首次在非洲舉辦，會員國領袖將針對「團結、平等、可持續性」主題進行討論。

南韓國家安保室長 魏聖洛：「繼李在明任期第一年便履行安理會主席職務、成功舉辦APEC峰會後，又被任命為2028年國際經濟合作重要論壇G20的主席，再次確認了我們的地位發生了變化。」

G20峰會結束後，李在明將轉赴巡訪最後一站--土耳其，並藉領袖會談契機，共商合作方案。

10天4國的緊湊行程，南韓總統此行目標，除了強化朝鮮半島和中東地區安全合作的同時，也期盼推動雙邊互惠發展，為2025年的南韓外交布局，畫下完美句號。

更多 TVBS 報導

反中示威升級 韓文觀部要求重設「觀光警察」 遭拒

南韓學測55萬人應考！萬名警力戒備 載逾百學生奔赴考場

力拚AI三強！韓砸300億培育人才 卻遇4成精英外流挑戰

科技股帶頭 韓KOSPI創新高 拚明年入「5000點時代」

