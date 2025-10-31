李在明接見黃仁勳 輝達將供韓逾26萬AI晶片

（中央社記者廖禹揚慶州31日專電）韓國總統李在明今天下午接見人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳及多名韓國龍頭企業領導人，發表輝達將提供韓國至少26萬片AI晶片的消息，並討論多項AI合作方案。

與黃仁勳同場會見李在明的還有三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、NAVER創辦人李海珍，就AI生態系整體革新方案交換意見。在這次會後，黃仁勳將在亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會發表主題演說，並舉辦記者會。

韓國總統辦公室表示，這次會面希望促成與國際AI領導企業輝達的合作，奠定實現「AI三大強國」與「AI基本社會」的基礎，探討可以讓所有人共享創新成果、為國際社會做出貢獻的方案。

李在明於開場致詞表示，韓國的目標是成為印太地區的AI首都，貝萊德（BlackRock）與OpenAI等國際企業近期都決定加入將韓國發展為印太地區AI樞紐的計畫，「期待輝達也加入，共同打造基礎設施、技術、投資良性循環的AI生態系」。

這次會面中討論了實體AI等核心領域的基礎建設構築與技術合作、AI技術共同研究、AI人才育成及新創支援相關合作方案。

在AI基礎建設及技術合作上，韓國政府將透過輝達提供的至少26萬片最新AI晶片GPU等，大幅擴充AI運算基礎建設，因應公私部門的需求，並與輝達同步開展建設、營運技術合作。

現代汽車、NAVER也將就實體AI與輝達合作，韓國科技部及現代汽車已在會前與輝達簽署合作備忘錄（MOU），商定合作提高韓國實體AI量能；現代汽車與輝達將在AI自駕車、AI自動化製造等實體AI技術開發與人才育成上合作；NAVER則表示將在雲端與「軟體定義汽車（SDV）」等領域積極強化實體AI競爭力。

SK與三星電子則將利用輝達的GPU積極投資實體AI，改善半導體生產製程，3家公司領導人也討論了擴大高頻寬記憶體（HBM）供應等強化夥伴關係的方案。

在AI技術共同研究上，韓國政府推動與輝達的產學研合作，共同開發AI先進技術，例如韓國科學技術情報研究院（KISTI）等研究機構將與輝達合作，建構第6號超級電腦「漢江」的量子混合運算環境。三星電子與韓國3大電信公司SK Telecom、KT、LGU+，以及韓國電子通信研究院（ETRI）、延世大學則將以商用為目標，合作開發AI-RAN技術。

為了培養AI專業人才及支援新創企業，韓國與輝達也將研議擴大以實務訓練為中心的現場教育等中長期合作方案，以及輝達與韓國中小風險企業部合作推進的N-UP計畫等新創支援。

李在明強調，若說輝達扮演負責推動AI創新速度的角色，韓國就是能正確利用這股速度的最佳夥伴。他也表示，韓國政府會盡全力支援今天討論的合作方案，讓這些方案不只侷限於韓國國內，也能成為為國際社會帶來實質貢獻的成功案例。（編輯：田瑞華）1141031