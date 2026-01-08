李在明施政支持率61% 對中關係立場民意拉鋸

（中央社記者廖禹揚首爾8日專電）最新民調結果顯示，韓國總統李在明的施政支持率較2週前上升2個百分點，來到61%；至於與中國關係立場，支持應保持距離與應保持友好的民意呈現拉鋸。

韓國多家民意機構合作的全國指標調查（NBS）網站今天發表5到7日就全國1005名18歲以上男女進行的調查結果，顯示對李在明施政持正面態度的受訪者占61%，較2週前的上一次調查上升2個百分點；否定態度則占29%，較上次調查下降3個百分點。

在全國所有地區，民調都顯示肯定評價高於否定評價；且除了被視為保守派票倉的大邱、慶北地區，所有地區民眾對進步派的李在明政府施政表現評價肯定的占比都過半。

以年齡區分，所有年齡段也都顯示肯定評價高於否定評價，18到20歲族群的評價更是大幅翻轉，從2週前的48%否定對32%肯定，變成41%肯定對32%否定。

以政策支持度來看，「對社會弱勢族群的支援政策」（62%）、「對中小企業的支援政策」（50%）、「工作機會及僱傭政策」（46%）等受肯定比例最高；但在「住房、不動產政策」上，否定評價占51%，高於肯定的36%。

在對外政策上，李在明剛結束訪中與中國國家主席習近平雙邊峰會行程。對於韓中關係方向，48%受訪者認為，考慮到安全情勢及韓美同盟關係，應與中國保持一定距離；46%受訪者認為，為了經濟及國家利益，應與中國保持友好關係。

以年齡劃分，20、30多歲族群認為「應與中國保持一定距離」的比例特別高，分別占66%及71%；50、60多歲族群則多認為「應與中國保持友好關係」，分別占比67%及55%。

對於政黨支持度，執政黨共同民主黨支持度下降2個百分點至39%，最大在野黨國民力量支持度則上升3個百分點至23%，祖國革新黨及改革新黨則分占3%。（編輯：唐佩君）1150108