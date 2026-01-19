李在明晤義總理 深化戰略夥伴關係

記者廖子杰／綜合報導

南韓總統李在明19日在青瓦臺會晤來訪的義大利總理梅洛尼，2人就當前國際情勢交換意見，並宣示持續深化2國在人工智慧（AI）、軍事國防等領域合作，攜手為維護印太區域安全穩定貢獻心力。

期許雙方加強AI等尖端領域合作

「韓聯社」報導，這是自南韓總統府去年底正式遷回青瓦臺後，李在明首度於該處接待盟邦領袖，也是繼2007年後，時隔19年義大利總理再度訪韓。

李在明在開幕致詞時首先表示，自韓戰時期義大利派遣醫療部隊支援，韓、義便持續發展友好互動，隨後也在2018年升格為「戰略夥伴關係」。他認為，若能凝聚義國在科學方面的傳統優勢，與南韓在先進技術的核心力量，「定能創造巨大的協同效應」，期許雙方持續加強在航太、AI科技、軍工產業等尖端領域的合作，「互惠互利、共創美好未來」。

廣告 廣告

簽3協議 跨半導體、文化遺產領域

梅洛尼則回應，儘管2國在地理上相距遙遠，卻有諸多相似之處，包含同樣重視傳統價值、追求創意與創新等，雙方應共同探索具龐大潛力且能持續發展的領域，拓展在關鍵礦產供應鏈、晶片、交通基礎建設，以及經貿投資等層面合作。她並讚許李在明推行的「實用外交」路線，同時邀請他赴義國訪問。

2人也在會談期間見證雙方代表團，簽署《半導體產業合作諒解備忘錄》、《民事保護合作諒解備忘錄》及《文化遺產暨自然景觀保護合作諒解備忘錄》等3項協議，藉此推進雙方在AI等先進技術領域的合作，加強防範和應對各式災害，並擴大打擊非法轉移文物、提升考古挖掘和研究合作，還重申對朝鮮半島非核化的承諾。

梅洛尼（左）與李在明會晤，宣示持續深化2國多領域合作。（達志影像／美聯社）